Представлен ПК MSI MAG PANO Toy Story Edition

Компания MSI объявила о выпуске компонентов для сборки игрового компьютера MAG PANO Toy Story Edition, которые приурочены к юбилею мультфильма Pixar. В комплект вошел графический адаптер RTX 5070 Gaming Trio с Баззом Лайтером, системная плата Z890 Gaming Plus с шерифом Вуди, AIO-система жидкостного охлаждения с инопланетянами из Pizza Planet, корпус MAG PANO 110R в стиле автомата с клешней из первого фильма, блок питания A850GL с императором Зургом, CMOS-батарейка, различные мелочи в стиле мультфильма, а также чип Intel Core Ultra 5 245K, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ. Пока новинка выйдет эксклюзивно на тайваньском рынке тиражом в 500 штук по эквивалентной цене в 2700 долларов, но производитель не исключает глобального релиза.