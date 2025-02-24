Корпус для рабочей станции. Formula V Line TimberLine T1 обзор и тесты

При чем тут учли это в месте расположения разъемов. Находятся они на боковой грани снизу. Панель включает USB-C, USB 3.0 и USB 2.0, спаренный аудиоразъем, светодиодный индикатор и кнопку включения. Быстро подключить флешку или наушники и не тянуться к корпусу под столом.
Основная площадь левой стороны это закаленное стекло, позволяющее рассмотреть собранную систему. Крепится при помощи накатанных винтов. В нижней части небольшая вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, задерживающей пыль.
Комплектуется корпус четырьмя вентиляторами с подсветкой. Фиксированная RGB-подсветка. Видно с разных сторон. Частота вращения у вентиляторов также зафиксирована, типоразмер 120 мм, питание подается через MOLEX с возможностью соединения между собой в одну большую группу.
Передняя панель у Formula V Line TimberLine T1 из пластика. Расположенные в ряд пластиковые ламели за которыми находится мелкая противопылевая сетка. Подсветку будет видно и через нее.
Внешний вид заметно улучшили вставки под дерево в верхней и нижней части. Аккуратное акцентирование, которое хорошо смотрится в интерьере.
Правая стенка из стали. Ровная без ребер усиления. Для снятия есть штампованная ручка, прижимается с помощью пары накатанных винтов.
На верхней грани вентиляционная решетка. Используется противопылевой фильтр с магнитным креплением.
На основании пластиковые ножки с противоскользящими накладами. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр, удерживаемый стальными уголками. Пара винтов с пластиковой головкой удерживают стойку под накопители.
Задняя панель с семью заглушками под платы расширения. При монтаже нужно будет выламывать.
Данный корпус поддерживает жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм с установкой на верхнюю стенку. Процессорные башни высотой до 181 мм. Видеокарты до 310 мм.
С внутренней стороны зазор под кабели в районе 1 сантиметра. При сборке с проблемами с укладкой не сталкивались. Стянуть можно будет стяжками по распределенным ушкам.
В нижней части стойка на два накопителя. При сборке на M.2 дисках можно будет демонтировать, освободив место под аксессуары и провода.