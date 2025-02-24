Корпус для рабочей станции. Formula V Line TimberLine T1 обзор и тесты

Корпуса с отделкой под дерево выделяются на фоне привычного формата исполнения, акцентирование на экологичность и лофт. Подобные шасси интересны не только под рабочие станции, но и игровые ПК. Изучаемый сегодня Formula V Line TimberLine T1 позволяет установить видеокарту до 310 мм, материнские платы ATX и жидкостные системы с радиатором 240 мм. Представлен в черном и белом вариантах исполнения.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с логотипом бренда и свободным списком характеристик. Комплект включает пластиковые стяжки, пакетик с винтами и краткое руководство.

Внешний вид

Для решения под ATX-платы у него компактные габариты. Достаточно компактный и удобен под размещение на рабочем столе рядом с монитором.

При чем тут учли это в месте расположения разъемов. Находятся они на боковой грани снизу. Панель включает USB-C, USB 3.0 и USB 2.0, спаренный аудиоразъем, светодиодный индикатор и кнопку включения. Быстро подключить флешку или наушники и не тянуться к корпусу под столом.

Основная площадь левой стороны это закаленное стекло, позволяющее рассмотреть собранную систему. Крепится при помощи накатанных винтов. В нижней части небольшая вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, задерживающей пыль.

Комплектуется корпус четырьмя вентиляторами с подсветкой. Фиксированная RGB-подсветка. Видно с разных сторон. Частота вращения у вентиляторов также зафиксирована, типоразмер 120 мм, питание подается через MOLEX с возможностью соединения между собой в одну большую группу.

Передняя панель у Formula V Line TimberLine T1 из пластика. Расположенные в ряд пластиковые ламели за которыми находится мелкая противопылевая сетка. Подсветку будет видно и через нее.

Внешний вид заметно улучшили вставки под дерево в верхней и нижней части. Аккуратное акцентирование, которое хорошо смотрится в интерьере.

Правая стенка из стали. Ровная без ребер усиления. Для снятия есть штампованная ручка, прижимается с помощью пары накатанных винтов.

На верхней грани вентиляционная решетка. Используется противопылевой фильтр с магнитным креплением.

На основании пластиковые ножки с противоскользящими накладами. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр, удерживаемый стальными уголками. Пара винтов с пластиковой головкой удерживают стойку под накопители.

Задняя панель с семью заглушками под платы расширения. При монтаже нужно будет выламывать.

Внутренняя часть

Рассчитан Formula V Line TimberLine T1 на материнские платы ATX. Справа от стойки платы в два ряда расположены отверстия под кабели. Все они без резиновых клапанов. В районе сокета большое окошко для проведения монтажа.

Данный корпус поддерживает жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм с установкой на верхнюю стенку. Процессорные башни высотой до 181 мм. Видеокарты до 310 мм.

С внутренней стороны зазор под кабели в районе 1 сантиметра. При сборке с проблемами с укладкой не сталкивались. Стянуть можно будет стяжками по распределенным ушкам.

В нижней части стойка на два накопителя. При сборке на M.2 дисках можно будет демонтировать, освободив место под аксессуары и провода.

Тесты

Провели замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров. Качество у комплектных вентиляторов хорошее.

Итоги

Formula V Line TimberLine T1 – стильный корпус под рабочую станцию или игровой ПК среднего уровня. Защита от пыли, удобное расположение панели разъемов, стенка из стекла, четыре комплектных вентилятора с FRGB, декор под дерево. Из минусов сложности со снятием и установкой фильтра под блоком питания.