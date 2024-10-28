AZZA Fighter обзор, тесты и сборка. Mid-Tower корпус с четырьмя вентиляторами

Корпус AZZA Fighter с завода оснащается четырьмя вентиляторами типоразмера 120 мм с ARGB-подсветкой. Поддерживает установку жидкостных систем охлаждения и габаритной башенной конструкции, а также графических ускорителей длиной до 320 мм.

Комплектация

Классическая коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает пакетик с винтами различного типа, пластиковые стяжки, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.

Внешний вид

Левая боковая стенка корпуса выполнена из закаленного стекла. Крепится на четырех накатанных винтах. Во внутренней камере на Г-образной перегородке окошко в районе блока питания.

Лицевая сторона с металлической сеткой с мелкой ячейкой. Она будет задерживать пыль, но при этом воздух прокачивается свободно. Также через нее видна подсветка от вентиляторов.

На углу островок с логотипом бренда. Потянув за нижнюю часть панель можно будет снять открыв доступ к шасси с предустановленными вентиляторами. Саму сетку можно промывать под водой.

На верхней панели разъемы сгруппированы ближе к фронтальной стороне, это упрощает доступ как при размещении на полу, так и при размещении на столе. Набор включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку переключения подсветки и перезагрузки.

Сверху у AZZA Fighter съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением. Здесь можно поставить как 120, так и 140 мм вентиляторы.

На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор. Все четыре идут с подсветкой ARGB. Выглядят в корпусе хорошо и эффект может быть синхронизирован с остальными компонентами. Семь заглушек под платы расширения и общая прижимная планка.

Внутренняя часть

На основании четыре отдельные пластиковые ножки. Доступно два положения для монтажа стойки для жестких дисков, а также возможность ее снятия. Пластина противопылевого фильтра фиксируется в пазы, снимать и ставить ее не удобно.

Корпус поддерживает установку материнских плат типоразмера ATX. Тут уже традиционная компоновка с разделением на две камеры. Видеокарты длиной до 320 мм и башни высотой до 155 мм.

Жидкостное охлаждение с радиатором 360 или 240 мм на переднюю стенку. Напомним, что корпус изначально имеет в комплекте четыре вентилятора и этот штатный комплект прокачивает большой объем воздуха.

Для накопителей типоразмера 2.5 дюйма доступно два посадочных места на внутренней стороне. И еще два места двух 2.5/3.5 дюймовых на стойке.

Часть внутренней стенки углублена и эту зону можно использовать для прокладки интерфейсных и питающих кабелей. Тут для этого доступны ряды с ушками под стяжки.

Сборка

В корпусе собиралась рабочая станция без видеокарты. В ходе сборки не сталкивались с затруднениями. Внутри достаточно свободного пространства и свободный доступ к отдельным частям корпуса для проведения монтажа.

Тесты

Проведен замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров. Качество комплектных хорошее.

Итоги

AZZA Fighter – корпус Mid-Tower с четырьмя комплектными вентиляторами. Хорошо сбалансированное шасси для игровой сборки среднего уровня. Стенка из стекла, поддержка жидкостного охлаждения, набор портов на лицевой панели. Из минусов выделим исполнение противопылевого фильтра под блоком питания.