AZZA Fighter обзор, тесты и сборка. Mid-Tower корпус с четырьмя вентиляторами

Корпус AZZA Fighter с завода оснащается четырьмя вентиляторами типоразмера 120 мм с ARGB-подсветкой. Поддерживает установку жидкостных систем охлаждения и габаритной башенной конструкции, а также графических ускорителей длиной до 320 мм.

AZZA Fighter

Комплектация

AZZA Fighter

Классическая коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает пакетик с винтами различного типа, пластиковые стяжки, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.

AZZA Fighter

Внешний вид

Левая боковая стенка корпуса выполнена из закаленного стекла. Крепится на четырех накатанных винтах. Во внутренней камере на Г-образной перегородке окошко в районе блока питания.

AZZA Fighter

Лицевая сторона с металлической сеткой с мелкой ячейкой. Она будет задерживать пыль, но при этом воздух прокачивается свободно. Также через нее видна подсветка от вентиляторов.

AZZA Fighter

На углу островок с логотипом бренда. Потянув за нижнюю часть панель можно будет снять открыв доступ к шасси с предустановленными вентиляторами. Саму сетку можно промывать под водой.

AZZA Fighter

На верхней панели разъемы сгруппированы ближе к фронтальной стороне, это упрощает доступ как при размещении на полу, так и при размещении на столе. Набор включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку переключения подсветки и перезагрузки.

AZZA Fighter

Сверху у AZZA Fighter съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением. Здесь можно поставить как 120, так и 140 мм вентиляторы.

AZZA Fighter

На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор. Все четыре идут с подсветкой ARGB. Выглядят в корпусе хорошо и эффект может быть синхронизирован с остальными компонентами. Семь заглушек под платы расширения и общая прижимная планка.

AZZA Fighter

На основании четыре отдельные пластиковые ножки. Доступно два положения для монтажа стойки для жестких дисков, а также возможность ее снятия. Пластина противопылевого фильтра фиксируется в пазы, снимать и ставить ее не удобно.

Внутренняя часть

AZZA Fighter

Корпус поддерживает установку материнских плат типоразмера ATX. Тут уже традиционная компоновка с разделением на две камеры. Видеокарты длиной до 320 мм и башни высотой до 155 мм.

AZZA Fighter

Жидкостное охлаждение с радиатором 360 или 240 мм на переднюю стенку. Напомним, что корпус изначально имеет в комплекте четыре вентилятора и этот штатный комплект прокачивает большой объем воздуха.

AZZA Fighter

Для накопителей типоразмера 2.5 дюйма доступно два посадочных места на внутренней стороне. И еще два места двух 2.5/3.5 дюймовых на стойке.

AZZA Fighter

Часть внутренней стенки углублена и эту зону можно использовать для прокладки интерфейсных и питающих кабелей. Тут для этого доступны ряды с ушками под стяжки.

AZZA Fighter

Сборка

AZZA Fighter

В корпусе собиралась рабочая станция без видеокарты. В ходе сборки не сталкивались с затруднениями. Внутри достаточно свободного пространства и свободный доступ к отдельным частям корпуса для проведения монтажа.

AZZA Fighter

Тесты

Проведен замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров. Качество комплектных хорошее.

AZZA Fighter

Итоги

AZZA Fighter – корпус Mid-Tower с четырьмя комплектными вентиляторами. Хорошо сбалансированное шасси для игровой сборки среднего уровня. Стенка из стекла, поддержка жидкостного охлаждения, набор портов на лицевой панели. Из минусов выделим исполнение противопылевого фильтра под блоком питания.
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