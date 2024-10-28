AZZA Fighter обзор, тесты и сборка. Mid-Tower корпус с четырьмя вентиляторами

Классическая коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает пакетик с винтами различного типа, пластиковые стяжки, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.
Лицевая сторона с металлической сеткой с мелкой ячейкой. Она будет задерживать пыль, но при этом воздух прокачивается свободно. Также через нее видна подсветка от вентиляторов.
На углу островок с логотипом бренда. Потянув за нижнюю часть панель можно будет снять открыв доступ к шасси с предустановленными вентиляторами. Саму сетку можно промывать под водой.
На верхней панели разъемы сгруппированы ближе к фронтальной стороне, это упрощает доступ как при размещении на полу, так и при размещении на столе. Набор включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку переключения подсветки и перезагрузки.
Сверху у AZZA Fighter съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением. Здесь можно поставить как 120, так и 140 мм вентиляторы.
На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор. Все четыре идут с подсветкой ARGB. Выглядят в корпусе хорошо и эффект может быть синхронизирован с остальными компонентами. Семь заглушек под платы расширения и общая прижимная планка.
На основании четыре отдельные пластиковые ножки. Доступно два положения для монтажа стойки для жестких дисков, а также возможность ее снятия. Пластина противопылевого фильтра фиксируется в пазы, снимать и ставить ее не удобно.
Корпус поддерживает установку материнских плат типоразмера ATX. Тут уже традиционная компоновка с разделением на две камеры. Видеокарты длиной до 320 мм и башни высотой до 155 мм.
Жидкостное охлаждение с радиатором 360 или 240 мм на переднюю стенку. Напомним, что корпус изначально имеет в комплекте четыре вентилятора и этот штатный комплект прокачивает большой объем воздуха.
Для накопителей типоразмера 2.5 дюйма доступно два посадочных места на внутренней стороне. И еще два места двух 2.5/3.5 дюймовых на стойке.
Часть внутренней стенки углублена и эту зону можно использовать для прокладки интерфейсных и питающих кабелей. Тут для этого доступны ряды с ушками под стяжки.
В корпусе собиралась рабочая станция без видеокарты. В ходе сборки не сталкивались с затруднениями. Внутри достаточно свободного пространства и свободный доступ к отдельным частям корпуса для проведения монтажа.