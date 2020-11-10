ADATA XPG представила вентиляторы VENTO PRO 120 PWM

ADATA XPG объявила о выпуске новых вентиляторов разработанных совместно с Nidec. XPG VENTO PRO 120 PWM основаны на базе знаменитой технологии Nidec Gentle Typhoon. Вентиляторы имеют высокое статическое давление и могут продувать до 75 CFM воздушного потока.

Вентиляторы используют японские сдвоенные шарикоподшипники, которые славятся своей надежностью и производительностью. Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 2150 об/мин. Комплектные резиновые прокладки позволяют снизить уровень шума до 28 дБА.

ADATA XPG VENTO PRO 120 PWM оснащены 4-пиновым разъемом с поддержкой PWM для управления скоростью вращения вентилятора. Разъемы можно подключить последовательно друг к другу. Ресурс вентилятора составляет 250000 часов при температуре 25℃ и 60000 часов при 60℃.

На вентиляторы ADATA XPG VENTO PRO 120 PWM распространяется 5-летняя гарантия.

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