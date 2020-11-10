ADATA XPG представила вентиляторы VENTO PRO 120 PWM

Вентиляторы используют японские сдвоенные шарикоподшипники, которые славятся своей надежностью и производительностью. Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 2150 об/мин. Комплектные резиновые прокладки позволяют снизить уровень шума до 28 дБА.
ADATA XPG VENTO PRO 120 PWM оснащены 4-пиновым разъемом с поддержкой PWM для управления скоростью вращения вентилятора. Разъемы можно подключить последовательно друг к другу. Ресурс вентилятора составляет 250000 часов при температуре 25℃ и 60000 часов при 60℃.
На вентиляторы ADATA XPG VENTO PRO 120 PWM распространяется 5-летняя гарантия.