Обзор и тесты системы жидкостного охлаждения GIGABYTE EAGLE 360

Упакована система в коробку из плотного картона со стильным оформлением. На верхней ее части представлено изображение с примером работы, а на основании подробная таблица с характеристиками.
Внутри формованная подложка с отсеками, надежно защищающая и фиксирующая ее и комплектующие. Комплект включает пластиковый бэкплейт для сокетов Intel, металлическую рамку, набор крепежных элементов под разные сокеты, распределенные по подписанным пакетикам, шприц с термопастой, кабель для подключения вентиляторов общей группой, иллюстрированное руководство по сборке.
Радиатор типоразмера 360 мм из алюминия с двенадцатью каналами, пространство между которыми заполнено сложенной металлической гофролентой. Габариты 397 x 120 x 27 мм. На корпусе радиатора предусмотрены резьбовые отверстия, расположенные симметрично, под вентиляторы и монтаж на стенке корпуса. Сбоку под наклейкой заливное отверстие, через него можно будет обновить и долить хладагент.
Гибкие шланги из каучука с нейлоновой оплеткой закреплены на радиаторе прямыми фитингами, а на водоблоке поворотными Г-образными. Длина у них 400 мм, оптимально для возможности проведения монтажа в корпусах с разными типоразмерами.
Водоблок у GIGABYTE EAGLE 360 выполнен в нейтральном дизайне. Внешняя часть из пластика с закругленными боковыми гранями. В верхней части логотип бренда и по периметру зона с ARGB-подсветкой.
Крышка выполнена съемной и для фиксации используется удобный магнитный замок. После проведения монтажа ее можно будет по необходимости повернуть, откорректировав ориентацию логотипа.
На основании медная пластина в форме квадрата со стороной 63 мм, углы закруглены. Ровная плоскость с хорошим качеством шлифовки.
С целью упрощения сборки, вентиляторы с завода предустановлены на радиаторе, что сильно сокращает время на монтаж. Три 120 мм с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения от 600 до 2000 оборотов в минуту.
Организовано аккуратное подключение без вороха проводов. Небольшой участок кабеля с коннектором, к которому необходимо будет подключить комплектный переходник, и до материнской платы идет только один общий канал, упрощая проведение монтажа и укладку.
Вся площадь лопастей вентиляторов с ARGB-подсветкой, как и зоной на водоблоке, можно управлять синхронно с остальными компонентами. Собранной в корпусе выглядит интересно. При подключении к материнской плате эффекты и цвета выбираются с помощью софта самой платы, например, GIGABYTE CONTROL CENTER.
Рассмотрим монтаж на сокете LGA 1851 материнской платы GIGABYTE B860M Eagle V2. Для сокетов Intel потребуется использование бэкплейта. Прижимается он при помощи двухсторонних накатанных винтов.
На корпус водоблока ставится металлическая рамка. С основания нужно не забыть снять заводскую пленку. На теплораспределительную крышку процессора наносим термопасту из комплекта.
С четырех сторон равномерно прижимаем при помощи подпружиненных гаек, благодаря четырехточечному креплению обеспечивается хорошее прилегание с равномерным распределением термопасты. Останется только зафиксировать радиатор на стенке корпуса, для этого оптимально использовать боковую или верхнюю.
Температура контролировалась с помощью утилиты HWiNFO, нагрузка создавалась при помощи Prime95, AIDA 64 и OCCT.
Для замера уровня шума сняли боковую стенку, тест проводился с расстояния 30 сантиметров в помещении без специальной акустической подготовки.