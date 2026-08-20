Обзор и тесты системы жидкостного охлаждения GIGABYTE EAGLE 360

Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения GIGABYTE EAGLE 360 представлена в двух вариантах цветового оформления, и данное решение унифицировано по стилю с видеокартами и материнскими платами серии EAGLE. Данное решение ориентировано на широкий круг пользователя, предлагая надежное исполнение и максимально простую установку. Из ключевых особенностей конструкции выделяют помпу со скоростью 3200 оборотов в минуту с оптимизированной конструкцией, три вентилятора, поддержку актуальных платформ AMD и Intel.

Комплектация

Упакована система в коробку из плотного картона со стильным оформлением. На верхней ее части представлено изображение с примером работы, а на основании подробная таблица с характеристиками.

Внутри формованная подложка с отсеками, надежно защищающая и фиксирующая ее и комплектующие. Комплект включает пластиковый бэкплейт для сокетов Intel, металлическую рамку, набор крепежных элементов под разные сокеты, распределенные по подписанным пакетикам, шприц с термопастой, кабель для подключения вентиляторов общей группой, иллюстрированное руководство по сборке.

Внешний вид

Типовая схема с замкнутым жидкостным контуром, в которой помпа и водоблок объединены в общий блок и соединены с помощью трубок с радиатором. Относится к классу «все в одном», владельцу не требуется ее обслуживать и самостоятельно контролировать уровень жидкости. Помимо тестируемого нами в черном цвете, доступна также в белом (GIGABYTE EAGLE 360 ICE).

Радиатор типоразмера 360 мм из алюминия с двенадцатью каналами, пространство между которыми заполнено сложенной металлической гофролентой. Габариты 397 x 120 x 27 мм. На корпусе радиатора предусмотрены резьбовые отверстия, расположенные симметрично, под вентиляторы и монтаж на стенке корпуса. Сбоку под наклейкой заливное отверстие, через него можно будет обновить и долить хладагент.

Гибкие шланги из каучука с нейлоновой оплеткой закреплены на радиаторе прямыми фитингами, а на водоблоке поворотными Г-образными. Длина у них 400 мм, оптимально для возможности проведения монтажа в корпусах с разными типоразмерами.

Водоблок у GIGABYTE EAGLE 360 выполнен в нейтральном дизайне. Внешняя часть из пластика с закругленными боковыми гранями. В верхней части логотип бренда и по периметру зона с ARGB-подсветкой.

Крышка выполнена съемной и для фиксации используется удобный магнитный замок. После проведения монтажа ее можно будет по необходимости повернуть, откорректировав ориентацию логотипа.

На основании медная пластина в форме квадрата со стороной 63 мм, углы закруглены. Ровная плоскость с хорошим качеством шлифовки.

С целью упрощения сборки, вентиляторы с завода предустановлены на радиаторе, что сильно сокращает время на монтаж. Три 120 мм с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения от 600 до 2000 оборотов в минуту.

Организовано аккуратное подключение без вороха проводов. Небольшой участок кабеля с коннектором, к которому необходимо будет подключить комплектный переходник, и до материнской платы идет только один общий канал, упрощая проведение монтажа и укладку.

Вся площадь лопастей вентиляторов с ARGB-подсветкой, как и зоной на водоблоке, можно управлять синхронно с остальными компонентами. Собранной в корпусе выглядит интересно. При подключении к материнской плате эффекты и цвета выбираются с помощью софта самой платы, например, GIGABYTE CONTROL CENTER.

Сборка

Список поддерживаемых сокетов у GIGABYTE EAGLE 360 включает Intel 1851 / 1700 / 115X / 1200 и AMD AM5 / AM4. Все необходимое для проведения сборки идет в комплекте, с учетом предустановленных вентиляторов от пользователя требуется проведение минимального количества манипуляций.

Рассмотрим монтаж на сокете LGA 1851 материнской платы GIGABYTE B860M Eagle V2. Для сокетов Intel потребуется использование бэкплейта. Прижимается он при помощи двухсторонних накатанных винтов.

На корпус водоблока ставится металлическая рамка. С основания нужно не забыть снять заводскую пленку. На теплораспределительную крышку процессора наносим термопасту из комплекта.

С четырех сторон равномерно прижимаем при помощи подпружиненных гаек, благодаря четырехточечному креплению обеспечивается хорошее прилегание с равномерным распределением термопасты. Останется только зафиксировать радиатор на стенке корпуса, для этого оптимально использовать боковую или верхнюю.

Тесты

GIGABYTE EAGLE 360 протестирована с процессором Intel Core Ultra 5 225 в корпусе Thermaltake View 390 Air. Стоит отметить, что проектная производительность системы жидкостного охлаждения заметно превосходит TDP этого процессора, использовать ее можно и нужно в сборках с Core Ultra 9 и Ryzen 9.

Температура контролировалась с помощью утилиты HWiNFO, нагрузка создавалась при помощи Prime95, AIDA 64 и OCCT.

Итоги

Для замера уровня шума сняли боковую стенку, тест проводился с расстояния 30 сантиметров в помещении без специальной акустической подготовки.– сбалансированная по всем параметрам система жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм, поддерживающая монтаж на актуальные процессоры Intel и AMD с минимальным количеством манипуляций. Лаконичный внешний вид с ARGB-подсветкой и крышкой с магнитным креплением для изменения ориентации логотипа, минимальное количество кабелей у предустановленных вентиляторов. Система продемонстрировала эффективность отвода тепла и умеренный шум на максимальных оборотах.