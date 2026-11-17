Вслед за памятью, заметно подорожали видеокарты, процессоры и материнские платы тоже не отстают. Неудивительно, что на этом фоне возрастает интерес к компонентам прошлого поколения, DDR4 память, графические ускорители RTX 40 и старше, процессоры Intel и AMD с поддержкой памяти DDR4. Сегодня, изучая односекционный башенный кулер XPG MAESTRO PLUS 42SA мы собрали систему с процессором Intel Core i5-11600K, 16 Гбайт памяти DDR4 SO-DIMM с переходником на DIMM и в качестве заглушки GeForce GTX 1060 3GB.

Комплектация

Поставляется башенный кулер в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе, включающей демонстрацию примера работы дисплея. Вентилятор изначально предустановлен на радиатор, в комплекте пакетик с термопастой, опорные планки, набор крепежных элементов, опорная пластина для Intel, руководство по сборке с иллюстрацией всех этапов.

Внешний вид

Односекционная конструкция с одним вентилятором. Высота в сборе 156 мм. Радиатор и все основные элементы окрашены в черный цвет. Заявленный уровень TDP для него составляет 220 Вт.

Собран он из 44 пластин, пронизанных четырьмя медными тепловыми трубками. На одну сторону с помощью металлических скоб зафиксирован вентилятор, противоположная сторона с фигурными вырезами.

В верхней части установлена декоративная пластиковая крышка. На ее боковых сторонах акцентная подсветка, на самой крышке логотип бренда и в центральной части скрыт символьно-цифровой дисплей.

При работе с него можно контролировать температуру процессора, уровень загрузки процессора и памяти. По умолчанию, в режиме «карусель» с последовательным переключением выводимых данных. Внутри радиатора XPG MAESTRO PLUS 42SA скрытно пропущено два кабеля с ARGB и USB 2.0 интерфейсом. Они отвечают за работу подсветки и мониторинга данных работы компонентов.

Основание выполнено в виде цельного элемента с крепежной пластиной и расположенными на ней подпружиненными винтами. Выполнено оно по технологии прямого контакта. Плоскость ровная. Размеры 40 на 40 мм.

Комплектуется башенный кулер вентилятором XPG в типоразмере 120 мм с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость вращения 1800 оборотов в минуту.

На уголки квадратной рамки с внутренней стороны нанесены антивибрационные накладки. Девять полуматовых лопастей, площадь которых во время работы подсвечивается. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM.

Сборка

XPG MAESTRO PLUS 42SA поддерживает сокеты AM3, AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851. Монтаж велся на материнскую плату с сокетом LGA-1200, все этапы наглядно описаны в комплектной инструкции. Для всех поддерживаемых сокетов Intel необходимо начинать установку с бэкплейта.

Со стороны сокета к нему с помощью винтов прижимаются металлические опорные пластины. Наносим термопасту на крышку процессора из комплекта.

Радиатор прижимается без необходимости снятия вентилятора. Это дополнительно упрощает процесс сборки. Останется подключить к трем разъемам на материнской плате: 4-пиновый PWM, 3-пиновый ARGB, USB 2.0.

В условиях этой сборки использовалась связка из переходника с SO-DIMM на DIMM память и сами планки DDR4 от ноутбука. Это заметно увеличивает общую высоту модулей, но с данным охлаждением проблем с совместимостью нет.

Софт

Для Windows и Mac доступно приложение XPG Prime, которое отвечает за работу мониторинга и вывод информации на экран. С помощью него можно выбрать тип информации из предлагаемого набора

Тесты

Тестирование XPG MAESTRO PLUS 42SA велось с процессором Intel Core i5-11600K, это «старичок», который в условии текущих цен дает хорошую возможность сэкономить и использовать как ноутбучный вариант памяти DDR4, так и десктопный.

В 100% нагрузке CPU/FPU температура этого процессора держалась на уровне 60 градусов. Для этого процессора это хороший диапазон и с этой башней у владельца будет возможность проводить эксперименты с разгоном.

Замер уровня шума проводился при близком размещении шумомера. В обычной работе работу вентилятора не слышно, согласно замерам – 38 дБ. На максимальных оборотов 42-43 дБ.

Итоги

XPG MAESTRO PLUS 42SA – доступный башенный кулер с дисплеем, отображающим температуру процессора в реальном времени и его загрузку, а также загрузку оперативной памяти. При этом режим с последовательной сменой дает возможность контролировать наглядно сразу несколько ключевых параметров работы системы, а адресная подсветка придать индивидуальный характер сборки. Сама же система продемонстрировала хорошую эффективность отвода тепла при умеренном уровне шума.