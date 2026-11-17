Собран он из 44 пластин, пронизанных четырьмя медными тепловыми трубками. На одну сторону с помощью металлических скоб зафиксирован вентилятор, противоположная сторона с фигурными вырезами.
В верхней части установлена декоративная пластиковая крышка. На ее боковых сторонах акцентная подсветка, на самой крышке логотип бренда и в центральной части скрыт символьно-цифровой дисплей.
При работе с него можно контролировать температуру процессора, уровень загрузки процессора и памяти. По умолчанию, в режиме «карусель» с последовательным переключением выводимых данных. Внутри радиатора XPG MAESTRO PLUS 42SA скрытно пропущено два кабеля с ARGB и USB 2.0 интерфейсом. Они отвечают за работу подсветки и мониторинга данных работы компонентов.
Основание выполнено в виде цельного элемента с крепежной пластиной и расположенными на ней подпружиненными винтами. Выполнено оно по технологии прямого контакта. Плоскость ровная. Размеры 40 на 40 мм.
Комплектуется башенный кулер вентилятором XPG в типоразмере 120 мм с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость вращения 1800 оборотов в минуту.
На уголки квадратной рамки с внутренней стороны нанесены антивибрационные накладки. Девять полуматовых лопастей, площадь которых во время работы подсвечивается. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM.
Со стороны сокета к нему с помощью винтов прижимаются металлические опорные пластины. Наносим термопасту на крышку процессора из комплекта.
Радиатор прижимается без необходимости снятия вентилятора. Это дополнительно упрощает процесс сборки. Останется подключить к трем разъемам на материнской плате: 4-пиновый PWM, 3-пиновый ARGB, USB 2.0.
В условиях этой сборки использовалась связка из переходника с SO-DIMM на DIMM память и сами планки DDR4 от ноутбука. Это заметно увеличивает общую высоту модулей, но с данным охлаждением проблем с совместимостью нет.
Для Windows и Mac доступно приложение XPG Prime, которое отвечает за работу мониторинга и вывод информации на экран. С помощью него можно выбрать тип информации из предлагаемого набора
В 100% нагрузке CPU/FPU температура этого процессора держалась на уровне 60 градусов. Для этого процессора это хороший диапазон и с этой башней у владельца будет возможность проводить эксперименты с разгоном.
Замер уровня шума проводился при близком размещении шумомера. В обычной работе работу вентилятора не слышно, согласно замерам – 38 дБ. На максимальных оборотов 42-43 дБ.