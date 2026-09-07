Обзор и тесты XPG Maestro Plus 62DA. Двухсекционный кулер с экраном

Изучаемый сегодня флагманский процессорный кулер XPG Maestro Plus 62DA оснащен встроенным дисплеем, позволяющим в реальном времени контролировать температуру и загрузку процессора, а также задействованный объем оперативной памяти. Два вентилятора с ARGB-подсветкой и зона с логотипом на крышке для подчеркивания индивидуального характера собранной системы. А заявленная мощность рассеивания тепла на уровне 250 Вт, позволит использовать с топовыми процессорами AMD и Intel.

Обзор и тесты XPG Maestro Plus 62DA

Комплектация

Ярко-оформленная коробка из плотного картона, внутри которой конструкция зафиксирована во вспененном полиэтилене. Комплектующие распределены по подписанным пакетикам.

комплектация XPG Maestro Plus 62DA

Набор включает монтажные элементы для разных сокетов, бэкплейт для Intel, тюбик с термопастой, лопатка для распределения термопасты, руководство по сборке. Два вентилятора изначально предустановлены на секции радиатора.

Внешний вид

Высота башни в сборе 160 мм. Состоит из двух секций и шести медных тепловых трубок. Они смещены назад относительно центральной оси для того, чтобы избежать конфликтов с высокими планками оперативной памяти.

внешний вид XPG Maestro Plus 62DA

Для совместимости с материнскими платами, на которых установлены высокие радиаторы на цепи питания, девять нижних пластин на тыловом радиаторе меньше по площади.

внешний вид XPG Maestro Plus 62DA

Установлено два вентилятора типоразмера 120 мм с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Толщина корпуса 25 мм, на уголки нанесены антивибрационные накладки. Для крепления используются металлические скобы.

внешний вид XPG Maestro Plus 62DA

От каждого из них отходит два кабеля с ARGB-разъемом и 4-пиновым PWM. Y-разветвитель для подключения к материнской плате общей группой.

внешний вид XPG Maestro Plus 62DA

Лопасти из матового прозрачного пластика. При работе подсвечиваются, синхронный цвет и эффект. Еще одна зона с логотипом на крышке и по ее периметру.

внешний вид XPG Maestro Plus 62DA

Верхняя крышка у XPG Maestro Plus 62DA съемная. Ставится в клипсы и надежно фиксируется. На ее внутренней стороне контактная группа и ответная часть на радиаторе. Также под крышкой скрываются три сквозных отверстия, которые идут через всю высоту радиатора, они используются под отвертку во время сборки.

внешний вид XPG Maestro Plus 62DA

Цифровой дисплей с тремя зонами, отображающими загрузку и температуру процессора, загрузку памяти. Они подписаны. В корпусе со стенкой из стекла ключевые параметры работы системы всегда будут перед глазами пользователя. Для работы необходимо будет подключить ко внутреннему USB 2.0 разъему на материнской плате.

внешний вид XPG Maestro Plus 62DA

Шесть медных тепловых трубок распределены по всей ширине секций, на пластины они напрессованы без дополнительной пайки. Основание выполнено по технологии прямого контакта с крышкой процессора. Размеры площадки 37 мм на 43 мм. Плоскость ровная, качество обработки хорошее.

внешний вид XPG Maestro Plus 62DA

Сборка

сборка XPG Maestro Plus 62DA

XPG Maestro Plus 62DA поддерживает платформы с сокетами Intel LGA115X / 1200 / 1700 / 1851 и AMD AM3 / AM4 / AM5. В комплектной инструкции все этапы сборки представлены в виде наглядных иллюстраций. Тестовый монтаж велся на материнскую плату с сокетом LGA1851, как и на всей платформе Intel начинаем с бэкплейта.

сборка XPG Maestro Plus 62DA

Со стороны сокета он через пластиковые шайбы и опорные металлические пластины прижимается при помощи винтов. Наносим термопасту из комплекта на крышку процессора.

сборка XPG Maestro Plus 62DA

Для дальнейшего монтажа снимаем крышку. Потребуется крестовая отвертка с длинным жалом. Прижим конструкции проводится без снятия вентиляторов, удобно. Останется подключить разъемы к материнской плате и установить крышку.

сборка XPG Maestro Plus 62DA

Система в сборе

система в сборе XPG Maestro Plus 62DA система в сборе XPG Maestro Plus 62DA
система в сборе XPG Maestro Plus 62DA система в сборе XPG Maestro Plus 62DA

Софт

Данные на экран будут выводиться только после установки фирменной утилиты XPG Prime. На момент публикации ее можно было загрузить только через магазин приложений Microsoft Store, прямой ссылки для загрузки на официальном сайте не предоставлено, при этом версию для Mac OS можно загрузить установочным файлом.

софт XPG Maestro Plus 62DA

В ней объединяются разные типы компонентов этого производителя. Для процессорного кулера предлагается мониторинг температуры, уровня загрузки процессора и памяти. Можно переключаться между двумя метрическими системами температуры.

софт XPG Maestro Plus 62DA

Проверяется версия прошивки и обновляется по необходимости. Эффекты и цвет подсветки выставляются через программное обеспечение материнской платы.

софт XPG Maestro Plus 62DA

Тесты

Тестирование XPG Maestro Plus 62DA велось с процессором Intel Core Ultra 5 225 в условиях корпуса с закрытыми боковыми стенками.

тесты XPG Maestro Plus 62DA

Замер уровня шума проводили со снятыми стенками на расстоянии 20 сантиметров.

тесты XPG Maestro Plus 62DA

Дополнительно

Отдельно проверили работу с процессором Intel Core i7-5960X с большим теплопакетом. Поддержки сокета LGA2011-3 нет и без дополнительной доработки, а также винтов с другим типом резьбы, установить не получится. По результатам получилось снизить температуру со 100 градусов с жидкостным охлаждением до 55-57 градусов в синтетической нагрузке.

дополнительно XPG Maestro Plus 62DA

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Maestro Plus 62DA – двухсекционный процессорный кулер с информативным экраном на крышке и адресной подсветкой. Сочетает в себе эффектный внешний вид, наглядный мониторинг температуры, поддержку актуальных сокетов AMD и Intel, умеренный шум в нагрузке, совместимость с высокими планками оперативной памяти. Стоит обратить внимание, что для проведения монтажа потребуется отвертка с длинным жалом, которой нет в комплекте.
XPG Maestro Plus 62DA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор PCCooler FG120 ARGB. Недорогие корпусные вентиляторы с…
Недорогие корпусные вентиляторы PCCooler FG120 ARGB с подсветкой поддерживают регулировку скорости вращен…
Обзор Bloody AC-12. Тесты башенного охлаждения с процессором…
Тестируемый сегодня башенный кулер Bloody AC-12 поддерживает актуальные процессорные сокеты и рассеивает …
Обзор и тесты XPG Maestro Plus 62DA. Двухсекционный кулер с …
Изучаемый сегодня флагманский процессорный кулер XPG Maestro Plus 62DA оснащен встроенным дисплеем, позво…
Обзор PCCooler F3 T120. Доступные корпусные вентиляторы с AR…
Изучаемые сегодня корпусные 120 мм вентиляторы PCCooler F3 T120 можно приобрести по одному или комплектом…
Обзор и тесты системы жидкостного охлаждения GIGABYTE EAGLE …
Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения GIGABYTE EAGLE 360 представлена в двух вариантах цветово…
Обзор и тесты PCCooler GT360M ARGB Display. Жидкостное охлаж…
Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения PCCooler GT360M ARGB Display ориентирована на игровые и …
Обзор Mr Cold J60: башня на 6 трубок с дисплеем температуры …
Коротко. J60 — воздушная башня на шести тепловых трубках с ЖК-дисплеем на верхней кры…
Noctua не будет делать кулеры с RGB-подсветкой…
Популярный производитель систем охлаждения Noctua рассказал о своём подходе к дизайну будущих продуктов. …
PCCooler Paladin EX400 ARGB обзор и тесты доступного охлаждения процессора с подсветкойPCCooler Paladin EX400 ARGB обзор и тесты доступного охлаждения процессора с подсветкой
Обзор и тесты PCCooler RT720 TC ARGB. Двухсекционный кулер с подсветкой для Intel и AMDОбзор и тесты PCCooler RT720 TC ARGB. Двухсекционный кулер с подсветкой для Intel и AMD
Обзор и тесты PCCOOLER RZ500. Простое и надежное охлаждение для AMD и IntelОбзор и тесты PCCOOLER RZ500. Простое и надежное охлаждение для AMD и Intel
Процессорный кулер с мониторингом температуры. Обзор PCCooler RT500 DigitalПроцессорный кулер с мониторингом температуры. Обзор PCCooler RT500 Digital
Обзор и тесты PCCooler RZ820 BK. Супербашня для самых горячих процессоров Intel и AMDОбзор и тесты PCCooler RZ820 BK. Супербашня для самых горячих процессоров Intel и AMD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor