Обзор и тесты XPG Maestro Plus 62DA. Двухсекционный кулер с экраном

Изучаемый сегодня флагманский процессорный кулер XPG Maestro Plus 62DA оснащен встроенным дисплеем, позволяющим в реальном времени контролировать температуру и загрузку процессора, а также задействованный объем оперативной памяти. Два вентилятора с ARGB-подсветкой и зона с логотипом на крышке для подчеркивания индивидуального характера собранной системы. А заявленная мощность рассеивания тепла на уровне 250 Вт, позволит использовать с топовыми процессорами AMD и Intel.

Комплектация

Ярко-оформленная коробка из плотного картона, внутри которой конструкция зафиксирована во вспененном полиэтилене. Комплектующие распределены по подписанным пакетикам.

Внешний вид

Набор включает монтажные элементы для разных сокетов, бэкплейт для Intel, тюбик с термопастой, лопатка для распределения термопасты, руководство по сборке. Два вентилятора изначально предустановлены на секции радиатора.Высота башни в сборе 160 мм. Состоит из двух секций и шести медных тепловых трубок. Они смещены назад относительно центральной оси для того, чтобы избежать конфликтов с высокими планками оперативной памяти.

Для совместимости с материнскими платами, на которых установлены высокие радиаторы на цепи питания, девять нижних пластин на тыловом радиаторе меньше по площади.

Установлено два вентилятора типоразмера 120 мм с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Толщина корпуса 25 мм, на уголки нанесены антивибрационные накладки. Для крепления используются металлические скобы.

От каждого из них отходит два кабеля с ARGB-разъемом и 4-пиновым PWM. Y-разветвитель для подключения к материнской плате общей группой.

Лопасти из матового прозрачного пластика. При работе подсвечиваются, синхронный цвет и эффект. Еще одна зона с логотипом на крышке и по ее периметру.

Верхняя крышка у XPG Maestro Plus 62DA съемная. Ставится в клипсы и надежно фиксируется. На ее внутренней стороне контактная группа и ответная часть на радиаторе. Также под крышкой скрываются три сквозных отверстия, которые идут через всю высоту радиатора, они используются под отвертку во время сборки.

Цифровой дисплей с тремя зонами, отображающими загрузку и температуру процессора, загрузку памяти. Они подписаны. В корпусе со стенкой из стекла ключевые параметры работы системы всегда будут перед глазами пользователя. Для работы необходимо будет подключить ко внутреннему USB 2.0 разъему на материнской плате.

Шесть медных тепловых трубок распределены по всей ширине секций, на пластины они напрессованы без дополнительной пайки. Основание выполнено по технологии прямого контакта с крышкой процессора. Размеры площадки 37 мм на 43 мм. Плоскость ровная, качество обработки хорошее.

Сборка

XPG Maestro Plus 62DA поддерживает платформы с сокетами Intel LGA115X / 1200 / 1700 / 1851 и AMD AM3 / AM4 / AM5. В комплектной инструкции все этапы сборки представлены в виде наглядных иллюстраций. Тестовый монтаж велся на материнскую плату с сокетом LGA1851, как и на всей платформе Intel начинаем с бэкплейта.

Со стороны сокета он через пластиковые шайбы и опорные металлические пластины прижимается при помощи винтов. Наносим термопасту из комплекта на крышку процессора.

Для дальнейшего монтажа снимаем крышку. Потребуется крестовая отвертка с длинным жалом. Прижим конструкции проводится без снятия вентиляторов, удобно. Останется подключить разъемы к материнской плате и установить крышку.

Система в сборе

Софт

Данные на экран будут выводиться только после установки фирменной утилиты XPG Prime. На момент публикации ее можно было загрузить только через магазин приложений Microsoft Store, прямой ссылки для загрузки на официальном сайте не предоставлено, при этом версию для Mac OS можно загрузить установочным файлом.

В ней объединяются разные типы компонентов этого производителя. Для процессорного кулера предлагается мониторинг температуры, уровня загрузки процессора и памяти. Можно переключаться между двумя метрическими системами температуры.

Проверяется версия прошивки и обновляется по необходимости. Эффекты и цвет подсветки выставляются через программное обеспечение материнской платы.

Тесты

Тестирование XPG Maestro Plus 62DA велось с процессором Intel Core Ultra 5 225 в условиях корпуса с закрытыми боковыми стенками.

Замер уровня шума проводили со снятыми стенками на расстоянии 20 сантиметров.

Дополнительно

Отдельно проверили работу с процессором Intel Core i7-5960X с большим теплопакетом. Поддержки сокета LGA2011-3 нет и без дополнительной доработки, а также винтов с другим типом резьбы, установить не получится. По результатам получилось снизить температуру со 100 градусов с жидкостным охлаждением до 55-57 градусов в синтетической нагрузке.

Итоги

XPG Maestro Plus 62DA – двухсекционный процессорный кулер с информативным экраном на крышке и адресной подсветкой. Сочетает в себе эффектный внешний вид, наглядный мониторинг температуры, поддержку актуальных сокетов AMD и Intel, умеренный шум в нагрузке, совместимость с высокими планками оперативной памяти. Стоит обратить внимание, что для проведения монтажа потребуется отвертка с длинным жалом, которой нет в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".