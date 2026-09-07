Обзор и тесты XPG Maestro Plus 62DA. Двухсекционный кулер с экраном

Набор включает монтажные элементы для разных сокетов, бэкплейт для Intel, тюбик с термопастой, лопатка для распределения термопасты, руководство по сборке. Два вентилятора изначально предустановлены на секции радиатора.
Для совместимости с материнскими платами, на которых установлены высокие радиаторы на цепи питания, девять нижних пластин на тыловом радиаторе меньше по площади.
Установлено два вентилятора типоразмера 120 мм с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Толщина корпуса 25 мм, на уголки нанесены антивибрационные накладки. Для крепления используются металлические скобы.
От каждого из них отходит два кабеля с ARGB-разъемом и 4-пиновым PWM. Y-разветвитель для подключения к материнской плате общей группой.
Лопасти из матового прозрачного пластика. При работе подсвечиваются, синхронный цвет и эффект. Еще одна зона с логотипом на крышке и по ее периметру.
Верхняя крышка у XPG Maestro Plus 62DA съемная. Ставится в клипсы и надежно фиксируется. На ее внутренней стороне контактная группа и ответная часть на радиаторе. Также под крышкой скрываются три сквозных отверстия, которые идут через всю высоту радиатора, они используются под отвертку во время сборки.
Цифровой дисплей с тремя зонами, отображающими загрузку и температуру процессора, загрузку памяти. Они подписаны. В корпусе со стенкой из стекла ключевые параметры работы системы всегда будут перед глазами пользователя. Для работы необходимо будет подключить ко внутреннему USB 2.0 разъему на материнской плате.
Шесть медных тепловых трубок распределены по всей ширине секций, на пластины они напрессованы без дополнительной пайки. Основание выполнено по технологии прямого контакта с крышкой процессора. Размеры площадки 37 мм на 43 мм. Плоскость ровная, качество обработки хорошее.
XPG Maestro Plus 62DA поддерживает платформы с сокетами Intel LGA115X / 1200 / 1700 / 1851 и AMD AM3 / AM4 / AM5. В комплектной инструкции все этапы сборки представлены в виде наглядных иллюстраций. Тестовый монтаж велся на материнскую плату с сокетом LGA1851, как и на всей платформе Intel начинаем с бэкплейта.
Со стороны сокета он через пластиковые шайбы и опорные металлические пластины прижимается при помощи винтов. Наносим термопасту из комплекта на крышку процессора.
Для дальнейшего монтажа снимаем крышку. Потребуется крестовая отвертка с длинным жалом. Прижим конструкции проводится без снятия вентиляторов, удобно. Останется подключить разъемы к материнской плате и установить крышку.
В ней объединяются разные типы компонентов этого производителя. Для процессорного кулера предлагается мониторинг температуры, уровня загрузки процессора и памяти. Можно переключаться между двумя метрическими системами температуры.
Проверяется версия прошивки и обновляется по необходимости. Эффекты и цвет подсветки выставляются через программное обеспечение материнской платы.
Замер уровня шума проводили со снятыми стенками на расстоянии 20 сантиметров.