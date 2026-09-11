Представлены системы жидкостного охлаждения ASUS LC 240 ARGB и LC 360 ARGB

ASUS представила пару новейших все-в-одном решений для жидкостного охлаждения процессоров. Модели LC 240 ARGB и LC 360 ARGB оснащены радиаторами на 240 и 360 мм соответственно, а также комплектуются 120-миллиметровыми вентиляторами с адресуемой RGB-подсветкой и поддержкой каскадного подключения. Релиз обеих новинок намечен на 11 сентября 2026 года. В конструкции кулеров задействована медная контактная пластина с микрорельефом из каналов и встроенный насос с долговечным мотором. Скорость работы насоса может достигать 3000 оборотов в минуту.

По словам производителя, такая схема обеспечивает эффективный перенос тепла от чипа к радиатору. Штатные вентиляторы функционируют в диапазоне от 800 до 1800 об/мин с погрешностью в пределах 10%. Заявленные параметры включают максимальный воздушный поток 74,31 CFM, статическое давление 2,2 мм водяного столба и шумовой уровень 33 дБА. Подсветку вентиляторов и насоса можно настраивать через фирменную утилиту ASUS Aura Sync. Последовательное соединение вентиляторов позволяет сократить количество проводов, необходимых при монтаже. Это облегчает укладку кабелей возле радиатора и материнской платы, особенно в сборках, где разъемы для вентиляторов удалены от охладителя. Обе системы совместимы с процессорами AMD на сокетах AM5 и AM4, а также с платформами Intel LGA1851 и LGA1700. Габариты водоблока составляют 73 x 73 x 80 мм, а длина трубок — 400 мм.
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