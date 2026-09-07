Представлен низкопрофильный процессорный кулер Thermalright AXP120-X77

Thermalright представила модель AXP120-X77, которая была спроектирована специально для узких и ограниченных по высоте корпусов. Её габариты составляют 133,5 x 122 x 77 мм, что даёт возможность устанавливать этот кулер там, где более массивные охладители просто не помещались бы или были бы неэффективны. В основе теплоотвода лежат шесть тепловых трубок AGHP пятого поколения, функционирующих в антигравитационном режиме; вместе с микрогравированным медным основанием они обеспечивают эффективный отвод тепла от процессорного кристалла. Главной особенностью модели является использование динамической системы терморегуляции DTPC. Она автоматически подстраивает интенсивность охлаждения под текущую нагрузку на CPU. Будь то простои с минимальным потреблением энергии или жёсткие стресс-тесты, устройство сохраняет сбалансированный и предсказуемый температурный режим. Кулер совместим с большинством современных платформ: сокеты Intel LGA 1851, 1700, 115X, 1200, а также 2011 (квадратный/2066), плюс AMD AM4 и AM5.

В модели AXP120-X77 большое внимание уделено продуманной совместимости с различными конфигурациями сборки. Он подходит для материнских плат, у которых радиаторы VRM достигают 48 мм по толщине, а также для модулей оперативной памяти высотой до 43 мм, что покрывает потребности большинства пользователей. Если требуется освободить ещё немного пространства, угловые защитные накладки можно снять, получив дополнительный миллиметр вертикального зазора. В комплекте предусмотрен кабель для монтажа более массивного вентилятора толщиной 25 мм сверху корпуса кулера. Охлаждение обеспечивает вентилятор TL-B12015 EX с лопастями из жидкокристаллического полимера и двумя шарикоподшипниками. Его характеристики впечатляют: максимальный поток воздуха достигает 83,61 CFM при оборотах до 3150 в минуту, а уровень шума не превышает 37,07 дБ(А), что гарантирует тихую работу даже при высоких нагрузках.

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