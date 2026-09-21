Xiaomi 18 Pro получит дисплей с необычной функцией

Компания Xiaomi объявила об обновлении дисплея Super Pixel в серии Xiaomi 18 Pro до версии 2.0. Компания заявляет, что новый экран сочетает качество изображения флагманского уровня с аппаратной защитой от посторонних взглядов, встроенной непосредственно в дисплей. Анонс состоялся незадолго до презентации смартфонов. Xiaomi уже подтвердила, что серия Xiaomi 18 Pro будет представлена 23 сентября, а также раскрыла информацию об использовании дисплеев на базе панели M11. Теперь компания рассказала подробнее о характеристиках и возможностях нового экрана. По данным Xiaomi, дисплей Super Pixel 2.0 использует светоизлучающую систему M11, новый материал для зелёных субпикселей, полноценную RGB-компоновку пикселей и встроенную аппаратную защиту от посторонних взглядов.

Утверждается, что новый зелёный материал повышает светоотдачу на 20%, а пиковая яркость дисплея достигает 4000 нит. Xiaomi также отмечает, что полноценная RGB-компоновка позволяет сохранить чёткость изображения без потери детализации. При этом, по заявлению компании, дисплей может потреблять примерно столько же энергии, сколько панель с разрешением 1,5K, обеспечивая уровень чёткости, сопоставимый с экраном 2K. Пока это исключительно заявления Xiaomi, поскольку компания не предоставила подробных результатов тестирования. Чтобы оценить реальные характеристики дисплея, потребуются независимые измерения и тесты. Но сама реализация функции выглядит многообещающе.