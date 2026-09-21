\

Xiaomi 18 Pro получит дисплей с необычной функцией

Компания Xiaomi объявила об обновлении дисплея Super Pixel в серии Xiaomi 18 Pro до версии 2.0. Компания заявляет, что новый экран сочетает качество изображения флагманского уровня с аппаратной защитой от посторонних взглядов, встроенной непосредственно в дисплей. Анонс состоялся незадолго до презентации смартфонов. Xiaomi уже подтвердила, что серия Xiaomi 18 Pro будет представлена 23 сентября, а также раскрыла информацию об использовании дисплеев на базе панели M11. Теперь компания рассказала подробнее о характеристиках и возможностях нового экрана. По данным Xiaomi, дисплей Super Pixel 2.0 использует светоизлучающую систему M11, новый материал для зелёных субпикселей, полноценную RGB-компоновку пикселей и встроенную аппаратную защиту от посторонних взглядов.

Утверждается, что новый зелёный материал повышает светоотдачу на 20%, а пиковая яркость дисплея достигает 4000 нит. Xiaomi также отмечает, что полноценная RGB-компоновка позволяет сохранить чёткость изображения без потери детализации. При этом, по заявлению компании, дисплей может потреблять примерно столько же энергии, сколько панель с разрешением 1,5K, обеспечивая уровень чёткости, сопоставимый с экраном 2K. Пока это исключительно заявления Xiaomi, поскольку компания не предоставила подробных результатов тестирования. Чтобы оценить реальные характеристики дисплея, потребуются независимые измерения и тесты. Но сама реализация функции выглядит многообещающе.
Обзор и тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB. Двухсекционная башн…
Двухсекционное башенное охлаждение PCCOOLER RT620Pro TC ARGB рассеивает до 265 Вт тепла и может использов…
Стартовали продажи кулера DeepCool Ice Cube 500 Digital Disp…
Стартовали продажи воздушный кулер DeepCool Ice Cube 500 Digital Display Black Vajra Edition G2, поднимаю…
Обзор PCCooler F3 T120. Доступные корпусные вентиляторы с AR…
Изучаемые сегодня корпусные 120 мм вентиляторы PCCooler F3 T120 можно приобрести по одному или комплектом…
Представлены системы жидкостного охлаждения ASUS LC 240 ARGB…
ASUS представила пару новейших все-в-одном решений для жидкостного охлаждения процессоров. Модели LC 240 …
Apple разрабатывает геймпад для iPhone…
По данным Марка Гурмана из информационного издания Bloomberg, компания Apple на данный момент разрабатыва…
Noctua не будет делать кулеры с RGB-подсветкой…
Популярный производитель систем охлаждения Noctua рассказал о своём подходе к дизайну будущих продуктов. …
Обзор и тесты XPG Maestro Plus 62DA. Двухсекционный кулер с …
Изучаемый сегодня флагманский процессорный кулер XPG Maestro Plus 62DA оснащен встроенным дисплеем, позво…
Представлен низкопрофильный процессорный кулер Thermalright …
Thermalright представила модель AXP120-X77, которая была спроектирована специально для узких и ограниченн…
Обзор Formula Air Fusion 3. Тройной вентилятор с общей рамкойОбзор Formula Air Fusion 3. Тройной вентилятор с общей рамкой
Обзор и тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB. Двухсекционная башня с TDP 265 ВтОбзор и тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB. Двухсекционная башня с TDP 265 Вт
Обзор и тесты системы жидкостного охлаждения GIGABYTE EAGLE 360Обзор и тесты системы жидкостного охлаждения GIGABYTE EAGLE 360
Обзор и тесты SAMA L50 360 (L50-BKWAYX03-G). Недорогое жидкостное охлаждениеОбзор и тесты SAMA L50 360 (L50-BKWAYX03-G). Недорогое жидкостное охлаждение
Обзор и тесты PCCooler RZ820 BK. Супербашня для самых горячих процессоров Intel и AMDОбзор и тесты PCCooler RZ820 BK. Супербашня для самых горячих процессоров Intel и AMD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor