Обзор и тесты Bloody AC-17. Двухсекционный процессорный кулер с ARGB

Изучаемый сегодня двухсекционный башенный кулер Bloody AC-17 рассеивает до 270 Вт и в этот лимит укладываются старшие процессоры Intel и AMD. Оснащен он двумя вентиляторами с ARGB-подсветкой и регулируемой скоростью вращения с гидродинамическим подшипником. Сопровождается 3-летней гарантией производителя, хотя как показывает практика в отличие от систем водяного охлаждения, они служат очень долго, не требуют внимания и не несут рисков.

Обзор и тесты Bloody AC-17

Комплектация

комплектация Bloody AC-17

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в традиционной цветовой схеме игрового бренда Bloody. Комплект включает крепежные элементы для AMD и Intel, распределенные по подписанным пакетикам, тюбик с термопастой, бэкплейт, руководство по сборке.

комплектация Bloody AC-17

Внешний вид

Состоит башня из двух симметрично расположенных секций. Каждая набрана из 49 алюминиевых пластин и пронизаны они шестью медными тепловыми трубками. Высота 158 мм.

внешний вид Bloody AC-17

Трубки на пластины напрессованы. Ожидаемо дополнительная пайка не применяется. Распределены они в ряд вдоль всей ширины секции, обеспечивая эффективный отвод тепла.

внешний вид Bloody AC-17

Семь нижних пластин на каждой из секций меньше по площади. Так обеспечивается совместимость с высокими планками и габаритными радиаторами на силовой цепи материнской платы.

внешний вид Bloody AC-17

Конструкция и все элементы Bloody AC-17 окрашены в черный цвет.

внешний вид Bloody AC-17

В верхней части на радиаторах установлена декоративная пластиковая крышка с текстурной сеткой и островком с логотипом бренда.

внешний вид Bloody AC-17

Основание с дополнительным оребрением, выполняет также функцию прижимной пластины, для этого по краям размещены подпружиненные винты. Основание выполнено по схеме прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора.

внешний вид Bloody AC-17

Размеры основания 42 мм на 36 мм. Плоскость ровная, качество полировки хорошее. Термопасту при прижиме распределяет равномерно по всей площади.

внешний вид Bloody AC-17

Комплектуется двумя 120 мм вентиляторами Bloody AC17 ARGB270 BK. На уголках нанесены антивибрационные наладки. Для крепления на радиаторе используются металлические скобы. Конструкция радиатора позволяет самостоятельно добавить третий вентилятор, но третей пары скоб в комплекте нет. Собственно, как показывает практика для двухсекционного кулера хватает всегда двух.

внешний вид Bloody AC-17

Вентиляторы с гидродинамическим подшипником. Заявлен ресурс службы в 60 000 часов. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 800 до 2000 оборотов в минуту.

внешний вид Bloody AC-17

От каждого из вентиляторов отходит два кабеля с 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Один из них с Y-образным разветвлением, позволяющим подключить к материнской плате общей группой.

внешний вид Bloody AC-17

Сборка

Bloody AC-17 поддерживает сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851. Ознакомиться со схемой установки можно в иллюстрированной инструкции из комплекта. Тестовая сборка проводилась на материнской плате с сокетом Intel LGA 1851. Начинаем монтаж с бэкплейта.

сборка Bloody AC-17

Со стороны сокета ставятся опорные планки. В данной системе они выполнены цельными элементом с пластиковыми стойками. Так ставить удобнее, как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении материнской платы. С помощью отвертки прижимаем при помощи винтов.

сборка Bloody AC-17

В комплекте есть тюбик с термопастой, наносим равномерно на крышку процессора. После этого прижимаем башню затягивая два подпружиненных винта. Эта операция проводится со снятым центральным вентилятором.

сборка Bloody AC-17

Устанавливаем вентилятор и подключаем к материнской плате. И система готова к работе. Проблем в ходе монтажа не возникало, просто и быстро.

сборка Bloody AC-17

Совместим с высокими планками оперативной памяти.

сборка Bloody AC-17

Тесты

Замер уровня шума на максимальных оборотах в условиях корпуса с открытыми боковыми стенками. Чистый замер без влияния остальных компонентов, проведен в комнате без специальной акустической подготовки.

Обычная работа с приложениями

тесты Bloody AC-17

100% синтетическая нагрузка

тесты Bloody AC-17

тесты Bloody AC-17

Тест охлаждения процессора

Отвод тепла изучали от процессора Intel Core Ultra 5 225 в корпусе Bloody CC-128 с закрытыми боковыми стенками.

тесты Bloody AC-17

тесты Bloody AC-17

тесты Bloody AC-17

тесты Bloody AC-17

Итоги

Bloody AC-17 – двухсекционный башенный кулер с высокой эффективностью отвода тепла и умеренным шумом в нагрузке. Систему отличает простая установка, поддержка актуальных сокетов, термопаста в комплекте, адресная подсветка, совместимость с высокими планками оперативной памяти.
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