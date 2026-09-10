Обзор и тесты Bloody AC-17. Двухсекционный процессорный кулер с ARGB

Изучаемый сегодня двухсекционный башенный кулер Bloody AC-17 рассеивает до 270 Вт и в этот лимит укладываются старшие процессоры Intel и AMD. Оснащен он двумя вентиляторами с ARGB-подсветкой и регулируемой скоростью вращения с гидродинамическим подшипником. Сопровождается 3-летней гарантией производителя, хотя как показывает практика в отличие от систем водяного охлаждения, они служат очень долго, не требуют внимания и не несут рисков.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в традиционной цветовой схеме игрового бренда Bloody. Комплект включает крепежные элементы для AMD и Intel, распределенные по подписанным пакетикам, тюбик с термопастой, бэкплейт, руководство по сборке.

Внешний вид

Состоит башня из двух симметрично расположенных секций. Каждая набрана из 49 алюминиевых пластин и пронизаны они шестью медными тепловыми трубками. Высота 158 мм.

Трубки на пластины напрессованы. Ожидаемо дополнительная пайка не применяется. Распределены они в ряд вдоль всей ширины секции, обеспечивая эффективный отвод тепла.

Семь нижних пластин на каждой из секций меньше по площади. Так обеспечивается совместимость с высокими планками и габаритными радиаторами на силовой цепи материнской платы.

Конструкция и все элементы Bloody AC-17 окрашены в черный цвет.

В верхней части на радиаторах установлена декоративная пластиковая крышка с текстурной сеткой и островком с логотипом бренда.

Основание с дополнительным оребрением, выполняет также функцию прижимной пластины, для этого по краям размещены подпружиненные винты. Основание выполнено по схеме прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора.

Размеры основания 42 мм на 36 мм. Плоскость ровная, качество полировки хорошее. Термопасту при прижиме распределяет равномерно по всей площади.

Комплектуется двумя 120 мм вентиляторами Bloody AC17 ARGB270 BK. На уголках нанесены антивибрационные наладки. Для крепления на радиаторе используются металлические скобы. Конструкция радиатора позволяет самостоятельно добавить третий вентилятор, но третей пары скоб в комплекте нет. Собственно, как показывает практика для двухсекционного кулера хватает всегда двух.

Вентиляторы с гидродинамическим подшипником. Заявлен ресурс службы в 60 000 часов. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 800 до 2000 оборотов в минуту.

От каждого из вентиляторов отходит два кабеля с 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Один из них с Y-образным разветвлением, позволяющим подключить к материнской плате общей группой.

Сборка

Bloody AC-17 поддерживает сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851. Ознакомиться со схемой установки можно в иллюстрированной инструкции из комплекта. Тестовая сборка проводилась на материнской плате с сокетом Intel LGA 1851. Начинаем монтаж с бэкплейта.

Со стороны сокета ставятся опорные планки. В данной системе они выполнены цельными элементом с пластиковыми стойками. Так ставить удобнее, как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении материнской платы. С помощью отвертки прижимаем при помощи винтов.

В комплекте есть тюбик с термопастой, наносим равномерно на крышку процессора. После этого прижимаем башню затягивая два подпружиненных винта. Эта операция проводится со снятым центральным вентилятором.

Устанавливаем вентилятор и подключаем к материнской плате. И система готова к работе. Проблем в ходе монтажа не возникало, просто и быстро.

Совместим с высокими планками оперативной памяти.

Тесты

Обычная работа с приложениями

Замер уровня шума на максимальных оборотах в условиях корпуса с открытыми боковыми стенками. Чистый замер без влияния остальных компонентов, проведен в комнате без специальной акустической подготовки.

100% синтетическая нагрузка

Тест охлаждения процессора

Отвод тепла изучали от процессора Intel Core Ultra 5 225 в корпусе Bloody CC-128 с закрытыми боковыми стенками.

Итоги

Bloody AC-17 – двухсекционный башенный кулер с высокой эффективностью отвода тепла и умеренным шумом в нагрузке. Систему отличает простая установка, поддержка актуальных сокетов, термопаста в комплекте, адресная подсветка, совместимость с высокими планками оперативной памяти.