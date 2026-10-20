Обзор и тесты AORUS ELITE 360 ICE. Жидкостное охлаждение с экраном

Тестируемая сегодня система жидкостного охлаждения AORUS ELITE 360 от GIGABYTE представлена в черном и белом вариантах исполнения. Одной из ее особенностей стал круглый полноцветный дисплей с поддержкой вывода четырех параметров мониторинга одновременно, отслеживанием 11 показателей работы системы, а также пользовательские статичные и анимированные изображения. Конструктивно это необслуживаемая система с радиатором 360 мм, 120 мм вентиляторами на гидродинамических подшипниках FDB, помпой с двухкамерным разделением и медным основанием с микроканалами.

Обзор и тесты AORUS ELITE 360 ICE

Комплектация

Поставляется в стильно оформленной коробке из плотного картона, на лицевой стороне которой нанесено изображение ее в сборе с демонстрацией работы экрана и подсветки вентиляторов.

комплектация AORUS ELITE 360 ICE

На внутренней стороне подробная таблица с характеристиками и данными по производителю.

комплектация AORUS ELITE 360 ICE

Набор крепежных элементов распределен и зафиксирован в пластиковом кейсе. В комплектной инструкции подробно описана схема установки на поддерживаемые сокеты. Термопаста изначально с завода нанесена на медное основание помпы.

комплектация AORUS ELITE 360 ICE

Внешний вид

Внешний вид выдержан в премиальном стиле бренда AORUS. Краска белого цвета с матовым покрытием, ровные плоскости, выверенные переходы между элементами конструкции. У водоблока AORUS ELITE 360 ICE необычная форма с основанием в виде куба и цилиндрической верхнюю частью. Габариты 102.55х85.65х85.2 мм. Скорость вращения 3200 оборотов в минуту.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

Изготовлен водоблок из прочного пластика, сама конструкция монолитна. Подключена через Г-образные поворотные фитинги, позволяющие направить шланги внутри корпуса.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

В основании медная подошва с ровной плоскостью и микроканальной структурой. Площадь основания полностью перекрывает теплораспределительную крышку процессоров Intel и AMD.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

На крышке помпы круглое зеркальное покрытие, под которым скрывается полноцветный LCD-дисплей. При включении системы на него выводится приветственная анимация. В дальнейшем выводимым изображением можно будет управлять с помощью GIGABYTE CONTROL CENTER. Мониторинг и управление потребуют подключения к USB 2.0 разъему на материнской плате.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

Для соединения с радиатором используются шланги длиной 400 мм с защитной нейлоновой оплеткой. Диаметр шлангов 27 мм. Оптимально для проведения монтажа в корпусах с разным типоразмером.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

Радиатор из алюминия, полностью окрашен в белый цвет. Состоит из 12 продольных каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. На боковой стороне под гарантийной пломбой находится заглушка для доступа к жидкости в контуре. Фитинги с металлическими втулками на радиаторе прямые, расположены под углом 90 градусов.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

Вентиляторы изначально предустановлены на радиатор. Они выполнены на общей рамке со схожим зеркальным исполнением. В блоке применено сразу 87 светодиодов ARGB, которые выдают впечатляющие световые эффекты.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

Общая рамка, помимо эстетической задачи, уменьшила количество кабелей с привычных шести до двух. Для работы потребуется подключить к 4-пиновому PWM на плате и 3-пиновому ARGB для подсветки.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 500 до 2500 оборотов в минуту. Создают воздушный поток 73.39 CFM и давление до 5.88 мм H2O.

внешний вид AORUS ELITE 360 ICE

Софт

Детальное управление экраном идет через программный центр GIGABYTE Control Center. При использовании материнской платы от этого же производителя эффекты и цвета подсветки будут настраиваться в нем же. Рассмотрим вкладку управления жидкостной системой AORUS ELITE 360 ICE, она будет общая и доступна независимо от производителя материнской платы.

софт AORUS ELITE 360 ICE

Предлагается несколько вариантов режимов работы дисплея и выбор метрической системы отображения температур. Для удобства площадь экрана выводится в виде схемы, на которой можно выбрать цвет и расположение информации.

софт AORUS ELITE 360 ICE

Одновременно можно включить четыре параметра мониторинга, выбрав из одиннадцати (температура процессора, процент загрузки процессора, частота процессора, энергопотребление процессора, процент использования оперативной памяти, температура видеокарты, частоты графического процессора, уровень загрузки видеокарты, энергопотребление видеокарты, процент использования видеопамяти, скорость вращения вентиляторов на видеокарте). Можно выставить название видеокарты или процессора.

софт AORUS ELITE 360 ICE

Доступен режим с выбором кастомных анимаций или вывода статичных изображений. В нем также можно выбирать параметры для мониторинга. Есть режим «карусель», в котором все выбранные из доступных режимов будут отображаться последовательно.

Сборка

AORUS ELITE 360 ICE поддерживает монтаж на сокеты Intel LGA1851, LGA1700, AMD AM4, AMD AM5. Этапы монтажа наглядно проиллюстрированы в комплектной инструкции. Мы провели сборку на материнскую плату B550M AORUS Elite WIFI7 с сокетом AM4. Первым этапом снимаем пластиковые крепежные рамки с платы и вместо них ставятся опорные винты.

сборка AORUS ELITE 360 ICE

Далее удаляем пластиковую защитную крышку с основания. Термопаста уже нанесена ровным слоем с завода. По схеме равномерно прижимаем водоблок к крышке процессора с помощью подпружиненных винтов с шайбами. Далее подключаем к материнской плате.

сборка AORUS ELITE 360 ICE

На верхнюю или боковую стенку корпуса ставится радиатор. Серебристые винты с шайбами также идут в комплекте. Останется подключить вентиляторы и система готова к запуску. Проблем в ходе сборки не возникло. Удобно и быстро.

сборка AORUS ELITE 360 ICE

Тесты

Для начала в условиях открытого стенда провели замер уровня шума комплектных вентиляторов, выставляя скорость вращения с помощью реобаса.

тесты AORUS ELITE 360 ICE

Согласно полученным результатам с помощью шумомера и личных впечатлений в ходе эксплуатации, могу охарактеризовать AORUS ELITE 360 ICE как бесшумную. Ее работа на фоне остальных компонентов в системе не выделяется.

тесты AORUS ELITE 360 ICE

Тесты системы вели с процессором AMD Ryzen 5 5600G. Нагрев проводился в корпусе с закрытыми стенками.

тесты AORUS ELITE 360 ICE

тесты AORUS ELITE 360 ICE

Также проведены тесты с процессором AMD Ryzen 7 9700X.

тесты AORUS ELITE 360 ICE

Итоги

AORUS ELITE 360 ICE в ходе тестовой эксплуатации продемонстрировала высокую эффективность отвода тепла с низким уровнем шума. Данную систему можно рекомендовать для охлаждения старших процессоров AMD и Intel. Особого внимания в ней заслуживает вопрос эстетики с исполнением вентиляторов на общем шасси с зеркальной рамкой и 87 светодиодами ARGB, а также анимированным полноцветным дисплеем с возможностями детальной настройки в программном центре GIGABYTE.
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