Обзор и тесты корпусных вентиляторов Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Редкий корпус может похвастать хорошим качеством заводских вентиляторов, часто их не хватает или ставятся недорогие решения с низкой производительностью и высоким шумом. Поэтому при проведении сборки, особенно если применены компоненты среднего и высокого уровня, лучше продумать вопрос компоновки выбранного корпуса самостоятельно, это обеспечит стабильную работу системы в требовательных играх и при продолжительной нагрузке. Изучаемый сегодня комплект Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB интересен тем, что они могут работать также и как реверсивные, что будет актуально в довольно популярном типе корпусов «аквариум», когда воздух внутрь попадает через боковую стенку, например детально протестированный Thermaltake View 390 Air

Комплектация

Поставляются в коробке с изображением, демонстрирующим работу подсветки, внутри жесткая подложка в которой находятся три вентилятора, пластиковые подложки с реверсивными лопастями, три кабеля подключения с магнитным креплением, шприц со смазкой, набор винтов и саморезов, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлены вентиляторы в белой (SNOW) и черной версиях исполнения. Перед началом эксплуатации нужно будет снять защитные пленки с боковых поверхностей и крышки моторного блока.

Обращает внимание на себя вес, они тяжелее. Вес 230 граммов, габариты 124 x 120 x 28 мм. Качество исполнения и внешний вид соответствуют продукту премиального уровня.

Рамка квадратная и при размещении группой из нескольких таких вентиляторов они смотрятся цельным элементом. При этом тут используется магнитное соединение MagForce 2.0 между ними. Используемые магниты достаточно мощные и дают надежный контакт.

Для работы к одному боковому вентилятору необходимо будет подключить коннектор с магнитной площадкой, от которой отходит один кабель длиной 90 см с 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Такое исполнение упрощает аккуратную укладку внутри корпуса.

На лицевой стороне корпуса места креплений закрываются съемными заглушкам. После установки закрываем и шляпки винтов или саморезов не будут портить внешний вид. Мелочь, но из этого складывается цельная картина.

У Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB съемная крыльчатка. Для снятия нужно надавить на лопасти с внутренней стороны. В комплекте для каждого из трех вентиляторов есть сменная крыльчатка для реверсивного направления потока воздуха.

Помимо этого, снятие крыльчатки можно использовать для добавления смазки, шприц с ней идет также в заводском наборе. Здесь же можно обратить внимание на восемь многоцветных светодиодов по периметру и еще шесть на внутреннем кольце со свечением белого цвета.

При работе подсвечивается вся площадь лопастей, кольцо на зеркальной крышке моторного блока и две акцентные линии, которые при соединении в группы образуют общий элемент вдоль всей ширин.

Дополнительно два внешних края корпуса вентиляторов с зеркальным элементом, внутри которого также скрыта подсветка белого цвета. Как итог, вентиляторы хорошо смотрятся под разными углами после монтажа в корпусе.

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Заявлен ресурс в минимум 40 000 часов работы. Со стандартными лопастями дает поток 58.13 CFM, а реверсивном 56.15 CFM.

В сборке

Тесты

Стандартное вращение

Тестирование с замером шума проводилось в условиях открытого стенда в комнате без специальной акустической подготовки.

Реверсивное вращение

Итоги

Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB – корпусные вентиляторы с эффектным внешним видом, умеренным шумом в нагрузке, быстросъемным магнитным соединением, высоким ресурсом службы, а также съемной и заменяемой крыльчаткой. Наиболее интересны будут для сборки в корпусе «аквариум».получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".