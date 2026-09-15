Обзор и тесты корпусных вентиляторов Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Редкий корпус может похвастать хорошим качеством заводских вентиляторов, часто их не хватает или ставятся недорогие решения с низкой производительностью и высоким шумом. Поэтому при проведении сборки, особенно если применены компоненты среднего и высокого уровня, лучше продумать вопрос компоновки выбранного корпуса самостоятельно, это обеспечит стабильную работу системы в требовательных играх и при продолжительной нагрузке. Изучаемый сегодня комплект Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB интересен тем, что они могут работать также и как реверсивные, что будет актуально в довольно популярном типе корпусов «аквариум», когда воздух внутрь попадает через боковую стенку, например детально протестированный Thermaltake View 390 Air.

Обзор и тесты корпусных вентиляторов Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Комплектация

комплектация Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Поставляются в коробке с изображением, демонстрирующим работу подсветки, внутри жесткая подложка в которой находятся три вентилятора, пластиковые подложки с реверсивными лопастями, три кабеля подключения с магнитным креплением, шприц со смазкой, набор винтов и саморезов, руководство пользователя.

комплектация Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Внешний вид

Представлены вентиляторы в белой (SNOW) и черной версиях исполнения. Перед началом эксплуатации нужно будет снять защитные пленки с боковых поверхностей и крышки моторного блока.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Обращает внимание на себя вес, они тяжелее. Вес 230 граммов, габариты 124 x 120 x 28 мм. Качество исполнения и внешний вид соответствуют продукту премиального уровня.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Рамка квадратная и при размещении группой из нескольких таких вентиляторов они смотрятся цельным элементом. При этом тут используется магнитное соединение MagForce 2.0 между ними. Используемые магниты достаточно мощные и дают надежный контакт.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Для работы к одному боковому вентилятору необходимо будет подключить коннектор с магнитной площадкой, от которой отходит один кабель длиной 90 см с 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Такое исполнение упрощает аккуратную укладку внутри корпуса.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

На лицевой стороне корпуса места креплений закрываются съемными заглушкам. После установки закрываем и шляпки винтов или саморезов не будут портить внешний вид. Мелочь, но из этого складывается цельная картина.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

У Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB съемная крыльчатка. Для снятия нужно надавить на лопасти с внутренней стороны. В комплекте для каждого из трех вентиляторов есть сменная крыльчатка для реверсивного направления потока воздуха.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Помимо этого, снятие крыльчатки можно использовать для добавления смазки, шприц с ней идет также в заводском наборе. Здесь же можно обратить внимание на восемь многоцветных светодиодов по периметру и еще шесть на внутреннем кольце со свечением белого цвета.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

При работе подсвечивается вся площадь лопастей, кольцо на зеркальной крышке моторного блока и две акцентные линии, которые при соединении в группы образуют общий элемент вдоль всей ширин.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Дополнительно два внешних края корпуса вентиляторов с зеркальным элементом, внутри которого также скрыта подсветка белого цвета. Как итог, вентиляторы хорошо смотрятся под разными углами после монтажа в корпусе.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Заявлен ресурс в минимум 40 000 часов работы. Со стандартными лопастями дает поток 58.13 CFM, а реверсивном 56.15 CFM.

внешний вид Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

В сборке

в сборе Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

в сборе Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

в сборе Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Тесты

Тестирование с замером шума проводилось в условиях открытого стенда в комнате без специальной акустической подготовки.

Стандартное вращение

тесты Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

тесты Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Реверсивное вращение

тесты Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

тесты Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB – корпусные вентиляторы с эффектным внешним видом, умеренным шумом в нагрузке, быстросъемным магнитным соединением, высоким ресурсом службы, а также съемной и заменяемой крыльчаткой. Наиболее интересны будут для сборки в корпусе «аквариум».
Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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