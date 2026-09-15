Обзор и тесты корпусных вентиляторов Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB

Поставляются в коробке с изображением, демонстрирующим работу подсветки, внутри жесткая подложка в которой находятся три вентилятора, пластиковые подложки с реверсивными лопастями, три кабеля подключения с магнитным креплением, шприц со смазкой, набор винтов и саморезов, руководство пользователя.
Обращает внимание на себя вес, они тяжелее. Вес 230 граммов, габариты 124 x 120 x 28 мм. Качество исполнения и внешний вид соответствуют продукту премиального уровня.
Рамка квадратная и при размещении группой из нескольких таких вентиляторов они смотрятся цельным элементом. При этом тут используется магнитное соединение MagForce 2.0 между ними. Используемые магниты достаточно мощные и дают надежный контакт.
Для работы к одному боковому вентилятору необходимо будет подключить коннектор с магнитной площадкой, от которой отходит один кабель длиной 90 см с 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Такое исполнение упрощает аккуратную укладку внутри корпуса.
На лицевой стороне корпуса места креплений закрываются съемными заглушкам. После установки закрываем и шляпки винтов или саморезов не будут портить внешний вид. Мелочь, но из этого складывается цельная картина.
У Thermaltake SWAFAN 120 EX INFINITY ARGB съемная крыльчатка. Для снятия нужно надавить на лопасти с внутренней стороны. В комплекте для каждого из трех вентиляторов есть сменная крыльчатка для реверсивного направления потока воздуха.
Помимо этого, снятие крыльчатки можно использовать для добавления смазки, шприц с ней идет также в заводском наборе. Здесь же можно обратить внимание на восемь многоцветных светодиодов по периметру и еще шесть на внутреннем кольце со свечением белого цвета.
При работе подсвечивается вся площадь лопастей, кольцо на зеркальной крышке моторного блока и две акцентные линии, которые при соединении в группы образуют общий элемент вдоль всей ширин.
Дополнительно два внешних края корпуса вентиляторов с зеркальным элементом, внутри которого также скрыта подсветка белого цвета. Как итог, вентиляторы хорошо смотрятся под разными углами после монтажа в корпусе.
Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Заявлен ресурс в минимум 40 000 часов работы. Со стандартными лопастями дает поток 58.13 CFM, а реверсивном 56.15 CFM.