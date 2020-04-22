ADATA XPG представляет 15,6-дюймовый игровой ноутбук XENIA

XPG, поставщик высокопроизводительных продуктов для геймеров, сообщает о запуске 15,6-дюймового игрового ноутбука XPG XENIA.

Ноутбук был разработан в сотрудничестве с Intel и оснащен процессором Intel Core i7-9750H, и твердотельным накопителем XP SX8200 Pro, который обеспечивает скорость чтения / записи до 3500/3000 МБ в секунду, и имеет 32 ГБ памяти DDR4.

Обладая 15,6-дюймовым Full HD IPS дисплеем, XPG XENIA предлагает широкие углы обзора и частоту обновления 144 Гц для плавного и отзывчивого изображения. Кроме того, он имеет узкую рамку в 4,9 мм. XPG XENIA выпускается в двух вариантах: графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, либо графическим процессором GTX 1660 Ti, оба построены на революционной графической производительности отмеченной наградами архитектуры NVIDIA Turing.

Вес не превышает 1,85 кг, благодаря структуре из магниевого сплава, а также ноутбук обеспечивает до 10 часов автономной работы. Более того, XENIA оснащен механической клавиатурой с бесшумными оптическими переключателями, и сенсорной панелью Precision Touch Glass.