ADATA представила блок питания Fusion 1600 Titanium

На выставке Computex 2023 компания ADATA официально представила свой передовой блок питания, который с лёгкостью справляется с четырьмя видеокартами RTX 4090. Модель ADATA Fusion 1600 Titanium полностью совместим с ATX 3.0 и спецификациями PCIe 5.0, и станет флагманским блоком питания ADATA на момент официального релиза. Для демонстрации потенциала блока питания Fusion 1600 Titanium представители компании ADATA подключила его к системе с четырьмя графическими картами RTX 4090 от ASUS и запустила синтетические тесты FurMark и OctaneBench, чтобы максимально нагрузить систему. Теоретически четыре графические карты RTX 4090 при пиковых нагрузках требовали бы 1800 Вт, что превышает мощность блока питания в 1600 Вт.

Однако блок питания успешно обеспечивал систему энергией без каких-либо проблем — более того, система достигала пиковой мощности свыше 2200 Вт, что превышает мощность блока питания на 37,5%. Вероятно, что блок питания Fusion 1600W Titanum от ADATA отлично справляется с экстремальными нагрузками благодаря планарным трансформаторам и GaN FET-транзисторам. В то время как GaN транзисторы широко используются в мобильной электронике и электромобилях, ADATA (точнее её OEM-партнер Delta Electronics) будет одной из первых, кто применит электронику на основе нитрида галлия в блоках питания для игровых систем. Пока что у нового блока питания нет цены, но, вероятно, это будет достаточно дорогое удовольствие флагманского уровня.