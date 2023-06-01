ADATA представила блок питания Fusion 1600 Titanium…

Однако блок питания успешно обеспечивал систему энергией без каких-либо проблем — более того, система достигала пиковой мощности свыше 2200 Вт, что превышает мощность блока питания на 37,5%. Вероятно, что блок питания Fusion 1600W Titanum от ADATA отлично справляется с экстремальными нагрузками благодаря планарным трансформаторам и GaN FET-транзисторам. В то время как GaN транзисторы широко используются в мобильной электронике и электромобилях, ADATA (точнее её OEM-партнер Delta Electronics) будет одной из первых, кто применит электронику на основе нитрида галлия в блоках питания для игровых систем. Пока что у нового блока питания нет цены, но, вероятно, это будет достаточно дорогое удовольствие флагманского уровня.