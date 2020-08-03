ADATA представила блоки питания XPG PYLON с сертификатом 80 PLUS

ADATA представила линейку блоков питания XPG PYLON. На данный момент блоки питания будет доступны в азиатском регионе.

Линейка XPG PYLON включает в себя блоки питания мощностью 450 Вт, 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт. Производитель хвастается бронзовым сертификатом 80 PLUS. Блоки питания немодульные. Компания использовала японские конденсаторы, а также оснащает линейку преобразователем постоянного тока. Охлаждаются блоки питания 120 мм вентилятором, скорость вращения которого составляет от 850 об/мин до 1900 об/мин.

Блоки питания ADATA XPG PYLON получили все защитные функции. На модели распространяется три года гарантии.

Стоимость блоков питания линейки ADATA XPG PYLON составит от 69 до 99 долларов. Появятся ли блоки питания на европейском рынке, покажет время.
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