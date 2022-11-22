ADATA привезла в Россию ноутбуки XPG XENIA

У нас просто отличные новости для геймеров, которые всегда предпочитали игровые ноутбуки и давно мечтали получить качественное решение для запуска самых последних релизов. Всё дело в том, что компания ADATA официально привезла в Россию производительные игровые ноутбуки XPG Xenia от своего дочернего бренда — они уже доступны в продаже и позволяют потенциальному покупателю получить действительно качественный продукт на любой вкус и цвет. Например, прямо сейчас в торговой сети Ситилинк можно найти все три новые модели — ADATA XPG XENIA 14 в двух вариантах комплектации, тонкий ультрабук ADATA XPG XENIA Xe и даже ультрабук ADATA XPG XENIA 15 для тех, кому нужен тонкий и производительный ноутбук на каждый день. И, безусловно, помимо производительности у ноутбуков предостаточно интересных бонусов.

Начать стоит с того, что самый доступный гаджет стартует с отметки в 75 тысяч рублей, что делает его достаточно привлекательным решением на каждый день — можно брать устройство на работу и с комфортом выполнять поставленные задачи, либо же можно играть дома на ноутбуке с максимально привлекательной картинкой и даже не думать об апгрейде ближайшие несколько лет. При этом производитель может похвастаться приличным корпусом ноутбуков из дорогих материалов, достаточно приятной подсветкой клавиш, эффективной системой охлаждения и множеством других мелких преимуществ, которые позволяют наслаждаться игровым процессом. Шикарное предложение перед праздниками.