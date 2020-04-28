ADATA выпустила свой первый игровой ноутбук XPG Xenia

В партнерстве с Intel компания ADATA выпустила свой первый игровой ноутбук под брендом XPG Xenia. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-9750H в паре с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q. 32 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель ADATA XPG SX8200 PRO емкостью 1 Тб.

15,6 дюймовый дисплей с IPS-матрицей и разрешением FullHD. Частота обновления экрана составляет 144 Гц. Конструкция ноутбука очень прочная, выполнена из магниевого сплава. Вес ноутбука 1,85 кг. Аккумулятор рассчитан на 10 часов непрерывной работы, а механическая клавиатура оснащена бесшумными переключателями с RGB подсветкой.

Ноутбук ADATA XPG Xenia предлагает следующие подключения и разъемы: Intel Wi-Fi 6 AX200, порт Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen2 Type-C, два разъема USB 3.2 Gen2 Type-A, Thunderbolt 3.0 и HDMI.

На данный момент модель доступна только в Тайвани, США и Мексике. Стоимость составляет 1700 долларов за версию с видеокартой RTX 2070 Max-Q.