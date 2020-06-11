ADATA выпустила водяное охлаждение XPG LEVANTE 240

Система водяного охлаждения XPG LEVANTE 240 является новым продуктом компании ADATA и представляет собой конструкции с замкнутым контуром от Asetek. Алюминиевый радиатор имеет размер 240 мм с двумя установленными 120 мм вентиляторами с RGB подсветкой. Скорость вращения вентиляторов составляет от 600 до 2000 Об/мин.

Помпа также имеет RGB подсветку и медную пластину с микроканалами толщиной 0,15 мм. Система водяного охлаждения XPG LEVANTE 240 совместима с настольными процессорами AMD и Intel, включая разъем LGA 1200.

Стоимость системы водяного охлаждения составляет около 149 долларов.