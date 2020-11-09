AGM анонсирует свой первый телефон 5G - AGM X5

Производитель защищенных телефонов AGM собирается выпустить свой первый телефон 5G. Компания выпустила несколько деталей смартфона, включая живые изображения, показывающие переднюю и заднюю части.

AGM X5 получит 6,5-дюймовый дисплей в прочной конструкции. Новинка получит металлический каркас, обернутый пластиком для защиты. Задняя панель также сделана из металла, изготовленного методом литья под давлением. В телефоне установлены четыре камеры, расположенные вертикально в верхнем левом углу задней панели. Также имеется датчик отпечатков пальцев на задней панели. Спецификации модели еще не обнародованы в сети, нам остается только ждать когда они появятся.
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