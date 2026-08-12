iQOO Z11 получит батарею на 7050 мАч

Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Z11, который будет официально представлен 20 августа. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 7050 мАч, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7500 Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G625 MC2, 6,83-дюймового изогнутого AMOLED-экрана с частотой обновления изображения 144 Гц, яркостью 2000 нит в HBM-режиме и локальной пиковой яркостью 3000 нит, различных возможностей ИИ, включая AI Captions для расшифровки и перевода на базе Google Gemini и Microsoft Azure, AI Creation для работ с документами, маршрутизацию задач между моделями Gemini, функцию Circle to Search, а также расцветок корпуса Celestial Blue и Aurora Green.

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