AGON выпустила монитор на WOLED-матрице с 720 Гц

Соответственно, с технологической стороны WOLED с частотой 540 Гц выводит OLED-гейминг на новый уровень, а Dual Frame Mode позволяет игрокам повышать частоту до 720 Гц. Это серьёзный апгрейд, так как ранее геймерам чаще всего приходилось выбирать между хорошей цветопередачей и высокой частотой обновления матрицы, но теперь можно получить и первое, и второе в рамках одного устройства. Монитор поддерживает конфигурацию с двумя режимами работы и может переключаться между QHD при 540 Гц и HD при 720 Гц, позволяя выбирать между более высоким разрешением изображения и максимальной плавностью игрового процесса. В компании заявили, что в режиме QHD при 540 Гц монитор подходит для большинства сценариев, а переход на HD позволяет добиться экстремально высокой частоты обновления 720 Гц — это поможет в соревновательных шутерах, например. Хотя никто в HD-разрешении сейчас не играет.