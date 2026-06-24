AGON выпустила монитор на WOLED-матрице с 720 Гц

Конкуренция в сегменте OLED-мониторов становится всё более жёсткой, и производители теперь активно соревнуются не только по частоте обновления, но и по использованию новейших панелей от поставщиков вроде LG и Samsung. И компания AOC, известная своими доступными игровыми мониторами, сегодня представила первый монитор серии AGON 7 с панелью Tandem WOLED нового поколения. Модель называется AGON PRO AGP277QKDC и предлагает диагональ 26,5 дюйма. Кроме того, новинка стала первым монитором, который сочетает режим Dual Frame Mode с технологией Tandem WOLED нового поколения.

Соответственно, с технологической стороны WOLED с частотой 540 Гц выводит OLED-гейминг на новый уровень, а Dual Frame Mode позволяет игрокам повышать частоту до 720 Гц. Это серьёзный апгрейд, так как ранее геймерам чаще всего приходилось выбирать между хорошей цветопередачей и высокой частотой обновления матрицы, но теперь можно получить и первое, и второе в рамках одного устройства. Монитор поддерживает конфигурацию с двумя режимами работы и может переключаться между QHD при 540 Гц и HD при 720 Гц, позволяя выбирать между более высоким разрешением изображения и максимальной плавностью игрового процесса. В компании заявили, что в режиме QHD при 540 Гц монитор подходит для большинства сценариев, а переход на HD позволяет добиться экстремально высокой частоты обновления 720 Гц — это поможет в соревновательных шутерах, например. Хотя никто в HD-разрешении сейчас не играет.
120-Гц монитор Innocn 2410F (2026) оценен в 90 долларов …
Компания United Innovation пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Innocn 2410F (2026), котора…
250-Гц монитор Skyworth G27Q оценили в 140 долларов …
Компания Skyworth пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью Skyworth G27Q, которая пол…
AOC выпустила геймерский монитор с 360 Гц…
Компания AOC официально представила новый 27-дюймовый игровой монитор под длинным названием Q27G4SLM6/WS,…
180-Гц монитор REDMI G24Q оценили в 110 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G24Q, которая основана на 23,8-д…
Двухрежимный монитор Philips Evnia 27M2G5800 оценен в 730 до…
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 27M2G5800, которая основана на 27-…
Представлен 260-Гц монитор HKC G24H3MAX…
Компания HKC пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью G24H3MAX, которая получила 23,8…
Монитор Xiaomi Mini LED G Pro 27Qi 2026 оценили в 350 евро …
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок игровой монитор Mini LED G Pro 27Qi 2026, который изначаль…
Samsung представила уникальный геймерский дисплей…
Компания Samsung только что представила первый в мире QD-OLED дисплей, который сочетает разрешение 4K с ч…
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытиемGIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытием
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor