AGON выпустила монитор на WOLED-матрице с 720 Гц

Конкуренция в сегменте OLED-мониторов становится всё более жёсткой, и производители теперь активно соревнуются не только по частоте обновления, но и по использованию новейших панелей от поставщиков вроде LG и Samsung. И компания AOC, известная своими доступными игровыми мониторами, сегодня представила первый монитор серии AGON 7 с панелью Tandem WOLED нового поколения. Модель называется AGON PRO AGP277QKDC и предлагает диагональ 26,5 дюйма. Кроме того, новинка стала первым монитором, который сочетает режим Dual Frame Mode с технологией Tandem WOLED нового поколения.

Соответственно, с технологической стороны WOLED с частотой 540 Гц выводит OLED-гейминг на новый уровень, а Dual Frame Mode позволяет игрокам повышать частоту до 720 Гц. Это серьёзный апгрейд, так как ранее геймерам чаще всего приходилось выбирать между хорошей цветопередачей и высокой частотой обновления матрицы, но теперь можно получить и первое, и второе в рамках одного устройства. Монитор поддерживает конфигурацию с двумя режимами работы и может переключаться между QHD при 540 Гц и HD при 720 Гц, позволяя выбирать между более высоким разрешением изображения и максимальной плавностью игрового процесса. В компании заявили, что в режиме QHD при 540 Гц монитор подходит для большинства сценариев, а переход на HD позволяет добиться экстремально высокой частоты обновления 720 Гц — это поможет в соревновательных шутерах, например. Хотя никто в HD-разрешении сейчас не играет.