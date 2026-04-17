NVIDIA перезапустит производство RTX 3060

NVIDIA готовит неожиданное возвращение GeForce RTX 3060 на 12 ГБ — видеокарты поколения Ampere, которая вышла два поколения назад. По информации известного инсайдера MEGAsizeGPU, NVIDIA решила отложить переход с версии GeForce RTX 5050 8 ГБ на вариант с 9 ГБ памяти именно из-за возвращения GeForce RTX 3060 на 12 ГБ. Поскольку обе модели ориентированы на бюджетный сегмент, компания якобы не хочет выпускать сразу два конкурирующих решения в одной нише. Возрождённая RTX 3060 сохранит 192-битную шину памяти и снова будет производиться по техпроцессу Samsung 8 нм. Это довольно необычный шаг, потому что вся линейка Ampere выпускалась на этом процессе несколько лет назад, а позже NVIDIA перешла на мощности TSMC для поколений Ada Lovelace и Blackwell.

По характеристикам GeForce RTX 3060 после «возрождения» получит 3584 CUDA-ядер и 12 ГБ памяти GDDR6. В свою очередь GeForce RTX 5050 на 9 ГБ должна получить более современный процессор GB207 с 2560 CUDA-ядрами и памятью GDDR7 объёмом 9 ГБ. Несмотря на новое поколение, объём памяти у RTX 5050 меньше, что ещё больше сбивает с толку. Вероятно, для NVIDIA сейчас проще закупать GDDR6, а более дорогую GDDR7 компания предпочитает оставлять для других моделей. Это может быть одной из причин возврата старой карты. Также остаётся вопрос, почему компания выбрала именно RTX 3060, а не более свежую GeForce RTX 4060. Возможно, дело в расходах на производство более свежего графического процессора, но это лишь предположение.