NVIDIA вернёт в продажу RTX 3060 на 12 ГБ

Китайские источники подтверждают, что компания NVIDIA собирается вернуть на рынок GeForce RTX 3060 на 12 ГБ уже в июне текущего года. В перезапуске примут участие многие партнёры по выпуску видеокарт, включая ASUS, MSI и Colorful. Также ходят слухи, что к ним присоединится GALAX, недавно вошедшая в группу Palit. Пока неясно, будут ли партнёры разрабатывать новые печатные платы или просто вернут в производство старые дизайны, которые уже давно сняты с конвейера. При этом известно, что карта снова получит 192-битную шину памяти, что относительно неплохо по современным меркам.

Для производства вновь будет использован техпроцесс Samsung 8 нм DUV, на котором ранее выпускалась вся линейка архитектуры Ampere. Возвращение этого решения спустя несколько лет оказалось неожиданным, но геймерам эта инициатива, скорее всего, придётся по душе — дело в том, что эта видеокарта продаётся на старой памяти и цена у неё будет ниже, чем у современных карт. Параллельно появилась информация, что GeForce RTX 5050 с 9 ГБ памяти временно отложена. NVIDIA якобы приостановила переход с версии на 8 ГБ на более ёмкую модель именно из-за возвращения RTX 3060 — проблема в том, что обе видеокарты нацелены на бюджетный сегмент, поэтому компания, судя по всему, решила сделать ставку на уже проверенную RTX 3060 с 12 ГБ как основное доступное решение. И это отличная новость, так как геймеры смогут приобрести недорогое решение для своих сборок — сейчас с этим наблюдаются проблемы.
