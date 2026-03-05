NVIDIA вернёт в продажу RTX 3060

Чтобы справиться с текущим дефицитом видеокарт, вызванным ростом цен на видеопамять, компания NVIDIA, по сообщениям, готовит возвращение одной из своих самых популярных бюджетных моделей серии RTX 30. Ситуация выглядит довольно необычно, поскольку рынок фактически возвращается к более старому оборудованию, однако для производителей это один из немногих способов поддерживать стабильные поставки и удовлетворять спрос. Видеокарта GeForce RTX 3060 на архитектуре NVIDIA Ampere, по данным источников, готовится к повторному запуску — в последние годы RTX 3060 оставалась одной из самых популярных видеокарт и до сих пор занимает высокие позиции в статистике Steam Hardware Survey.

Ранее сообщалось, что RTX 3060 может вернуться на рынок в первом квартале 2026 года, однако точные сроки не раскрывались. Теперь стало известно, что видеокарта, которой уже около 5 лет, может снова появиться в продаже в ближайшие недели. Изначально RTX 3060 выпускалась в двух вариантах памяти — 8 ГБ и 12 ГБ. Обе версии использовали память GDDR6, однако версия с 12 ГБ получила шину памяти 192 бита, тогда как модель на 8 ГБ ограничивалась 128-битной шиной. Именно поэтому версия с 12 ГБ стала заметно популярнее среди геймеров, так как имела заметное преимущество в плане производительности. Но какая именно версия вернётся в продажу пока что не совсем понятно — стоит подождать официальных новостей от производителя и анонсов от крупнейших компаний-партнёров бренда NVIDIA.