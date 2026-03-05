NVIDIA вернёт в продажу RTX 3060

Ранее сообщалось, что RTX 3060 может вернуться на рынок в первом квартале 2026 года, однако точные сроки не раскрывались. Теперь стало известно, что видеокарта, которой уже около 5 лет, может снова появиться в продаже в ближайшие недели. Изначально RTX 3060 выпускалась в двух вариантах памяти — 8 ГБ и 12 ГБ. Обе версии использовали память GDDR6, однако версия с 12 ГБ получила шину памяти 192 бита, тогда как модель на 8 ГБ ограничивалась 128-битной шиной. Именно поэтому версия с 12 ГБ стала заметно популярнее среди геймеров, так как имела заметное преимущество в плане производительности. Но какая именно версия вернётся в продажу пока что не совсем понятно — стоит подождать официальных новостей от производителя и анонсов от крупнейших компаний-партнёров бренда NVIDIA.