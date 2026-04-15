Количество гарантийных обращений NVIDIA возросло на 1000%

Не секрет, что после выхода видеокарт серии RTX 40 с новыми разъёмами питания 12VHPWR, а затем и серии RTX 50 с ещё более высоким энергопотреблением, количество поломок видеокарт заметно выросло. Теперь аналитики Warranty Week попытались оценить масштаб проблемы и пришли к выводу, что расходы NVIDIA на гарантийные обязательства в 2025 году выросли на 1000% по сравнению с предыдущим годом. По их данным, компания выплатила около 894 миллионов долларов по гарантийным случаям в 2025 году против 81 миллиона долларов в 2024 году. Рост объясняется не только подорожанием самих видеокарт, но и увеличением количества обращений по гарантии.

Согласно отчёту, уровень гарантийных обращений у NVIDIA к четвёртому кварталу 2025 года достиг 0,9%, тогда как в первом квартале он составлял всего 0,17%. У AMD ситуация тоже ухудшилась, хотя и не так резко — показатель вырос с 0,43% в 2024 году до 0,68% в 2025 году. Общая сумма гарантийных выплат AMD составила 238 миллионов долларов против 110 миллионов долларов годом ранее, то есть рост превысил 100%. К концу 2025 года NVIDIA увеличила свои резервы под гарантийные обязательства с 416 миллионов долларов до 2,59 миллиарда долларов, тогда как AMD нарастила этот показатель с 310 миллионов долларов до 597 миллионов долларов. Это явно указывает на то, что качество видеокарт существенно упало — и производитель это прекрасно понимает, сразу же закладывая расходы на их обслуживание в будущем. Довольно неприятная тенденция.
