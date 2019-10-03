AMD Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition вышел в свет

Некоторое время назад на просторах интернета появился слух, что компания AMD делает для ноутбуков компании Microsoft уникальные процессоры. Этот слух оказался правдой, ведь в итоге AMD Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition действительно создан и он уже установлен в новых ноутбуках компании Microsoft. Мобильный процессор от AMD интересен даже не своими характеристиками, а самим фактом существования такого процессора. Ранее производители «камней» делали процессоры в общем формате, а сами компании-производители ноутбуков уже выбирали себе подходящую модель и делали на ее основе свои решения. Теперь же AMD вышла на рынок ноутбуков и показала, что может делать уникальные решения, которые стоят дешевле моделей конкурента.