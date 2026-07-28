AMD готовит к релизу видеокарту Radeon RX 9050

AMD, похоже, готовится выпустить самую доступную видеокарту на архитектуре RDNA 4. Собственно, первые упоминания Radeon RX 9050 появились ещё в прошлом году после публикации информации одним из мексиканских интернет-магазинов. Позже партнёры AMD начали подтверждать существование модели, однако сама компания не спешила публиковать официальную страницу устройства. Одним из первых производителей, официально подтвердивших существование Radeon RX 9050, стала ASRock. Компания незаметно разместила страницы новинки на своём сайте, затем временно удалила их, а позже снова восстановила. Согласно опубликованной информации, видеокарта выйдет в версиях с 4 и 8 ГБ памяти, причём остальные характеристики практически полностью совпадают.

Обе модификации вошли в серию Challenger и получили по 16 вычислительных блоков. При этом официальные спецификации заметно отличаются от предыдущих утечек. Если ранее сообщалось о 2048 потоковых процессорах, то теперь указано лишь 1024. Это ровно в два раза меньше, чем у Radeon RX 9060 XT. Кроме того, версия Radeon RX 9050 с 4 ГБ памяти использует 64-битную шину, тогда как модификация с 8 ГБ получила уже 128-битную. Несмотря на одинаковое количество потоковых процессоров, разница в пропускной способности памяти может заметно повлиять на производительность. При этом модель на 8 ГБ стоит 279 долларов, а версия на 4 ГБ пока что под вопросом — цены на официальном сайте нет. Но, вероятно, она будет около 250 долларов.
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