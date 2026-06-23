AMD выпустила FSR 4.1 для Radeon RX 7000

Компания AMD официально запускает технологию масштабирования изображения FSR 4.1 для видеокарт серии Radeon RX 7000. Благодаря этому обновлению владельцы графических ускорителей на архитектуре RDNA 3 смогут рассчитывать на улучшенное качество изображения и более плавный игровой процесс в поддерживаемых играх. Собственно, AMD пообещала добавить поддержку FSR 4.1 для видеокарт серии RX 7000 ещё в мае — тогда компания сообщала, что обновление станет доступно в июле, однако релиз состоялся раньше запланированного срока. В дальнейшем AMD намерена расширить поддержку технологии и на гибридные процессоры RDNA 3. По словам главы игрового подразделения компании, разработчики создают облегчённые модели машинного обучения, которые позволят внедрить FSR 4.1 на ещё большем количестве устройств.

FSR 4.1 использует возможности машинного обучения для повышения качества изображения и производительности, позволяя получать более чёткую картинку при сохранении высокой частоты кадров. Для владельцев видеокарт Radeon RX 7000 это обновление станет одним из крупнейших улучшений программной платформы за последнее время. Кроме того, поддержка видеокарт на архитектуре RDNA 2 ожидается в начале 2027 года, что тоже достаточно круто. Тем более, что на данный момент FSR 4.1 уже доступна более чем в 300 играх — и этот список продолжает расширяться. Вероятно, в будущем AMD даже сможет обогнать NVIDIA с технологией DLSS, но пока что рано об этом говорить.
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