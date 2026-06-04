FSR 4.1 не появится на видеокартах RDNA 3.5

Многие гемеры положительно восприняли новость о том, что технология масштабирования FSR 4.1 появится на видеокартах RDNA 2 и RDNA 3. После внедрения версии FSR 4.1 с поддержкой INT8 владельцы Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3 получат доступ к новой технологии уже в июле, а для Radeon RX 6000 на базе RDNA 2 поддержка ожидается в начале 2027 года. Это решение было принято спустя длительное время после дебюта FSR 4.0 на видеокартах RDNA 4, несмотря на то, что неофициальные способы запуска FSR 4.0 в режиме INT8 существовали и ранее. Учитывая, что AMD решила обеспечить поддержку FSR 4.1 для RDNA 2 и RDNA 3, логично было предположить, что более новая архитектура RDNA 3.5 также окажется в списке поддерживаемых решений. Однако, как сообщает HardwareLuxx, компания не планирует распространять поддержку FSR 4.1 на свои гибридные процессоры со встроенной графикой RDNA 3.5.

По данным издания, старший вице-президент AMD Дэвид Макафи сообщил, что поддержка FSR 4.1 для RDNA 3.5 «не планируется». Более того, формулировка указывает скорее на окончательный отказ, чем на временное отсутствие планов, поэтому появление технологии на таких решениях в ближайшем будущем выглядит маловероятным. Это решение выглядит особенно странным на фоне того, что встроенная графика RDNA 3.5 в процессорах Ryzen AI 300 и Ryzen AI 400 уже способна запускать FSR 4.1. Но, видимо, техническое ограничения не позволяют компании реализовать технологию на RDNA 3.5, либо этим не хотят заниматься.
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