NVIDIA всё же выпустит видеокарты серии RTX 50 Super

Компания NVIDIA, судя по новым данным, снова вернулась к разработке видеокарт серии RTX 50 Super, однако ожидать, что они будут недорогими, точно не стоит. По информации популярного инсайдера, проект GeForce RTX 50 Super снова находится в разработке и движется по плану — в линейке появится новая версия RTX 5060 с увеличенным объёмом видеопамяти. Точная финальная маркировка пока не подтверждена, поэтому неизвестно, получит ли модель название RTX 5060 Super или просто RTX 5060. Однако ожидается, что объём видеопамяти составит 12 ГБ, тогда как текущая RTX 5060 оснащается 8 ГБ. Это означает увеличение на 50%, что выглядит неплохо. Рост памяти связан с переходом на более крупные 3 ГБ GDDR7-модули, которые позволяют увеличивать общий объём VRAM без изменения ширины шины памяти.

Согласно утечкам, RTX 5070 может перейти с 12 ГБ до 18 ГБ, а RTX 5070 Ti и RTX 5080 — с 16 ГБ до 24 ГБ. Сейчас большинство видеокарт RTX 50-й серии используют 2 ГБ GDDR7-модули, за исключением мобильной RTX 5090, где применяются более крупные 3 ГБ чипы. Теперь, видимо, эти чипы получат все видеокарты в актуальной линейке. Стоит напомнить, что ранее из-за дефицита памяти NVIDIA якобы приостанавливала планы по выпуску Super-версий. Также сообщалось о возможном переносе серии на третий квартал 2026 года, но новые данные говорят о том, что запуск может произойти раньше. При этом инсайдер делает акцент на том, что такие видеокарты будут дорогими, потому что быстрая память сейчас на вес золота.