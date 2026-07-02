AMD повышает цены на свои видеокарты на 10%

На рынке видеокарт продолжается тенденция роста цен, и, согласно последнему отчёту, AMD может снова повысить стоимость своих графических ускорителей. Это может стать уже третьим повышением цен на видеокарты Radeon за текущий год. Хотя в отчёте напрямую не уточняется, относятся ли изменения к прошлому поколению, вероятнее всего речь идёт о линейке RDNA 4, то есть серии Radeon RX 9000. Дело в том, что ранее сообщалось, что AMD рассматривает повышение цен на RX 9000 во второй половине года. Новая информация фактически подтверждает эти слухи, но с уточнением. Если раньше говорилось о возможном росте цен на 10–15%, то теперь речь идёт о фиксированном увеличении примерно на 10%. В обоих случаях источником выступает канал Board Channels — согласно данным инсайдера, поставщик сообщил, что AMD уже разослала уведомления о повышении цен своим партнёрам по производству.

Крупные производители, включая ASUS, XFX и Sapphire, якобы уже получили информацию о новой корректировке стоимости от AMD. Ожидается, что изменения вступят в силу в течение текущего месяца. Это означает, что AMD будет поставлять графические ускорители и комплекты памяти партнёрам по более высокой цене — примерно на 10% выше текущего уровня. Пока неясно, перенесут ли партнёры эти дополнительные затраты на конечных покупателей, однако вероятность роста розничных цен остаётся высокой. Всё же производители не будут работать себе в убыток — это было бы очень странно со стороны гигантов индустрии.
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