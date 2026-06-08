AMD выпустит новые видеокарты в 2028 году

По информации Tweakers, полученной от нескольких источников среди партнёров AMD на Computex 2026, запуск видеокарт RDNA 5 не ожидается в ближайшее время. Производственные партнёры предполагают, что релиз может состояться в третьем квартале 2027 года, хотя некоторые считают и этот сценарий слишком оптимистичным. В более пессимистичных прогнозах речь идёт уже о конце 2027 года или даже начале 2028 года. Таким образом, ожидание следующего поколения игровых видеокарт может составить от 2 до 2,5 лет, прежде чем RDNA 5 появится на рынке. На этом фоне NVIDIA также находится в переходной фазе — серия RTX 50 уже приближается к отметке полутора лет с момента запуска, но выпускать следующее поколение производитель пока что не спешит. Вероятно, это тоже связано с нехваткой чипов памяти, без которых выпускать видеокарты нового поколения смысла нет.