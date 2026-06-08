AMD выпустит новые видеокарты в 2028 году

Следующее поколение графических процессоров AMD Radeon на архитектуре RDNA 5, по данным отраслевых источников, может появиться значительно позже, чем ожидалось, на фоне дефицита памяти и напряжённой ситуации в сегменте ПК. Графические процессоры Radeon RX 9000 на базе архитектуры RDNA 4 были представлены в прошлом году, а в этом году AMD выпустила Radeon RX 9070 GRE, также построенную на RDNA 4, которая ориентирована на игроков, рассчитывающих на стабильную производительность в разрешении 1440p. Однако пользователям, ожидающим действительно новое поколение видеокарт от AMD, придётся подождать заметно дольше.

По информации Tweakers, полученной от нескольких источников среди партнёров AMD на Computex 2026, запуск видеокарт RDNA 5 не ожидается в ближайшее время. Производственные партнёры предполагают, что релиз может состояться в третьем квартале 2027 года, хотя некоторые считают и этот сценарий слишком оптимистичным. В более пессимистичных прогнозах речь идёт уже о конце 2027 года или даже начале 2028 года. Таким образом, ожидание следующего поколения игровых видеокарт может составить от 2 до 2,5 лет, прежде чем RDNA 5 появится на рынке. На этом фоне NVIDIA также находится в переходной фазе — серия RTX 50 уже приближается к отметке полутора лет с момента запуска, но выпускать следующее поколение производитель пока что не спешит. Вероятно, это тоже связано с нехваткой чипов памяти, без которых выпускать видеокарты нового поколения смысла нет.
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