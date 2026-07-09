NVIDIA всё же выпустит видеокарты RTX 50 Super

Ранее сообщалось, что NVIDIA якобы на неопределённый срок отложила выпуск видеокарт GeForce RTX 50 Super, а конкретные сроки выхода новых моделей так и не были названы. После слухов об отмене RTX 5050 с 9 ГБ памяти и появления информации о возможном запуске серии RTX 60 только в конце 2027 года вероятность появления RTX 50 Super казалась все меньше и меньше. Однако новые данные из онлайн-калькулятора блоков питания Seasonic вновь подогрели слухи о готовящихся видеокартах. Если информация из этого инструмента верна, NVIDIA планирует выпустить как минимум три модели Super-серии — GeForce RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super. При этом упоминаний RTX 5060 Super пока не обнаружено. Согласно данным калькулятора, GeForce RTX 5080 Super получит показатель TGP на уровне 415 Вт. Это на 55 Вт больше, чем у обычной RTX 5080, для которой тот же источник указывает значение 360 Вт.

GeForce RTX 5070 Ti Super, согласно утечке, будет иметь TGP 350 Вт, что на 50 Вт выше показателя RTX 5070 Ti с её 300 Вт. RTX 5070 Super, в свою очередь, получит энергопотребление 275 Вт против 250 Вт у стандартной RTX 5070. Такой рост энергопотребления выглядит заметнее, чем переход от обычных моделей RTX 40-серии к их Super-версиям, где увеличение составляло примерно 15–20 Вт. Впрочем, ранее NVIDIA уже оснащала Super-варианты дополнительными ядрами CUDA, RT и Tensor, а также более быстрой памятью. Все эти улучшения требуют дополнительного питания для сохранения высоких частот работы графического процессора.
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