Выручка AMD от видеокарт стремительно падает

При этом игровое направление показало слабые результаты. Выручка сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 779 миллионов долларов. Причиной стали рост цен и дефицит компонентов, которые негативно сказались на продажах Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 и Steam Deck. По словам Лизы Су, выручка от игровых видеокарт также снизилась в годовом выражении, поскольку рост стоимости компонентов по всей отрасли привёл к повышению цен на видеокарты и ослаблению потребительского спроса. А вот совокупная выручка направлений персональных компьютеров и игровых решений увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом подразделение Client, отвечающее за процессоры Ryzen для потребительских устройств, показало рост на 23% благодаря высокому спросу на эти процессоры. Впрочем, ситуация вполне ожидаемая по всем направлениям.