Выручка AMD от видеокарт стремительно падает

Высокий спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта позволил AMD более чем в два раза увеличить выручку подразделения центров обработки данных. По итогам последнего финансового квартала этот показатель достиг рекордных 6,7 миллиарда долларов против 5,8 миллиарда долларов в предыдущем квартале и 3,2 миллиарда долларов годом ранее, что соответствует росту на 107%. Кроме того, во время конференции с инвесторами генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что компания ожидает более чем двукратный рост выручки подразделения центров обработки данных и в 2027 году.

При этом игровое направление показало слабые результаты. Выручка сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 779 миллионов долларов. Причиной стали рост цен и дефицит компонентов, которые негативно сказались на продажах Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 и Steam Deck. По словам Лизы Су, выручка от игровых видеокарт также снизилась в годовом выражении, поскольку рост стоимости компонентов по всей отрасли привёл к повышению цен на видеокарты и ослаблению потребительского спроса. А вот совокупная выручка направлений персональных компьютеров и игровых решений увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом подразделение Client, отвечающее за процессоры Ryzen для потребительских устройств, показало рост на 23% благодаря высокому спросу на эти процессоры. Впрочем, ситуация вполне ожидаемая по всем направлениям.
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