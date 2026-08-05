Видеокарты NVIDIA подорожают на 40%

Японский ритейлер CFD-BIZ официально подтвердил недавние сообщения о повышении цен на видеокарты NVIDIA. Ранее стало известно, что стоимость видеокарт GeForce RTX 50 значительно выросла в Китае, позже появились сведения, что AMD также подняла цены на видеокарты серии Radeon RX 9000. Изначально компания якобы откладывала этот шаг, опасаясь потерять рыночную долю в пользу NVIDIA, однако с августа новые цены начали действовать у обоих производителей. Главной причиной нового подорожания называют продолжающийся рост стоимости памяти DRAM — из-за этого цены на видеокарты уже заметно увеличились во многих регионах мира. При этом запасы устройств по старым ценам практически закончились, поэтому новые партии будут продаваться значительно дороже.

В опубликованном уведомлении CFD-BIZ сообщается, что компания GIGABYTE повысила отпускные цены на свои видеокарты весьма значительно. Документ датирован 28 июля, а новые расценки вступили в силу с 1 августа. В зависимости от модели стоимость выросла на 20–40%, что стало одним из крупнейших повышений цен на рынке видеокарт за последнее время. Из-за увеличения закупочной стоимости магазинам также пришлось пересматривать собственные цены. CFD-BIZ предупредила покупателей, что в некоторых случаях не сможет выполнить уже оформленные заказы. Все покупки, сделанные с 1 августа, автоматически оформляются по новым ценам, однако часть заказов, размещённых до этой даты, также может быть отменена.