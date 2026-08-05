Видеокарты NVIDIA подорожают на 40%

Японский ритейлер CFD-BIZ официально подтвердил недавние сообщения о повышении цен на видеокарты NVIDIA. Ранее стало известно, что стоимость видеокарт GeForce RTX 50 значительно выросла в Китае, позже появились сведения, что AMD также подняла цены на видеокарты серии Radeon RX 9000. Изначально компания якобы откладывала этот шаг, опасаясь потерять рыночную долю в пользу NVIDIA, однако с августа новые цены начали действовать у обоих производителей. Главной причиной нового подорожания называют продолжающийся рост стоимости памяти DRAM — из-за этого цены на видеокарты уже заметно увеличились во многих регионах мира. При этом запасы устройств по старым ценам практически закончились, поэтому новые партии будут продаваться значительно дороже.

В опубликованном уведомлении CFD-BIZ сообщается, что компания GIGABYTE повысила отпускные цены на свои видеокарты весьма значительно. Документ датирован 28 июля, а новые расценки вступили в силу с 1 августа. В зависимости от модели стоимость выросла на 20–40%, что стало одним из крупнейших повышений цен на рынке видеокарт за последнее время. Из-за увеличения закупочной стоимости магазинам также пришлось пересматривать собственные цены. CFD-BIZ предупредила покупателей, что в некоторых случаях не сможет выполнить уже оформленные заказы. Все покупки, сделанные с 1 августа, автоматически оформляются по новым ценам, однако часть заказов, размещённых до этой даты, также может быть отменена.
AMD выпустит новые видеокарты в 2028 году…
Следующее поколение графических процессоров AMD Radeon на архитектуре RDNA 5, по данным отраслевых источн…
Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3…
PALIT Microsystems Ltd. представили видеокарты RTX 5080 серии Infinity 3. Разработанная в соответствии с …
Видеокарты NVIDIA подорожают на 40%…
Японский ритейлер CFD-BIZ официально подтвердил недавние сообщения о повышении цен на видеокарты NVIDIA. …
NVIDIA продаст OpenAI видеокарт на 350 миллиардов долларов…
Компания NVIDIA ведёт переговоры о предоставлении гарантий по финансированию на сумму около 250 миллиардо…
AMD Radeon RX 9070 GRE начнут продавать за пределами Китая…
Компания AMD, по данным издания VideoCardz, может готовить выпуск видеокарты Radeon RX 9070 GRE, изначаль…
AMD расширила технологию FSR 4.1 на старые видеокарты…
Компания AMD существенно расширяет поддержку своей технологии масштабирования изображения FSR 4.1 на боле…
NVIDIA отказалась от Control Panel для Windows…
Компания NVIDIA официально объявила о завершении поддержки классического приложения Control Panel для Win…
Цены на видеокарты немного упали…
Рынок видеокарт начинает стабилизироваться, и хотя ситуация различается по регионам, в некоторых странах …
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8GОбзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor