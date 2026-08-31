NVIDIA заключила с MediaTek партнёрское соглашение

Компания NVIDIA сегодня объявила об инвестициях в размере 3,5 миллиарда долларов в компанию MediaTek и расширении сотрудничества между двумя крупнейшими разработчиками полупроводников. Компании подтвердили, что дальнейшее развитие партнёрства будет строиться вокруг экосистемы NVIDIA NVLink Fusion. NVLink Fusion представляет собой платформу на базе IP и чиплетов, которая позволяет процессорам и ускорителям сторонних производителей становиться полноценными участниками инфраструктуры NVIDIA для масштабирования вычислений в центрах обработки данных. MediaTek будет предлагать платформу NVLink Fusion своим клиентам, среди которых есть крупные заказчики ASIC, включая Google.

Это позволит им подключать собственные XPU к масштабируемой инфраструктуре NVLink Fusion с помощью фотонных или традиционных медных соединений. В состав платформы входит высокоскоростной интерфейс NVLink-C2C, предназначенный для подключения нескольких расположенных рядом XPU. Более того, эта же технология будет использоваться в будущих процессорах NVIDIA под кодовым названием Rosa. Кроме того, MediaTek предложит своим клиентам новую технологию NVIDIA NVHBM. Она предусматривает интеграцию контроллера памяти непосредственно в 3D-стек HBM, что должно заметно повысить производительность и энергоэффективность. По заявлениям NVIDIA, по HBM4E обеспечивает прирост пропускной способности в 30% по сравнению с предыдущим поколением памяти.