NVIDIA заключила с MediaTek партнёрское соглашение

Это позволит им подключать собственные XPU к масштабируемой инфраструктуре NVLink Fusion с помощью фотонных или традиционных медных соединений. В состав платформы входит высокоскоростной интерфейс NVLink-C2C, предназначенный для подключения нескольких расположенных рядом XPU. Более того, эта же технология будет использоваться в будущих процессорах NVIDIA под кодовым названием Rosa. Кроме того, MediaTek предложит своим клиентам новую технологию NVIDIA NVHBM. Она предусматривает интеграцию контроллера памяти непосредственно в 3D-стек HBM, что должно заметно повысить производительность и энергоэффективность. По заявлениям NVIDIA, по HBM4E обеспечивает прирост пропускной способности в 30% по сравнению с предыдущим поколением памяти.