NVIDIA заключила с MediaTek партнёрское соглашение

Компания NVIDIA сегодня объявила об инвестициях в размере 3,5 миллиарда долларов в компанию MediaTek и расширении сотрудничества между двумя крупнейшими разработчиками полупроводников. Компании подтвердили, что дальнейшее развитие партнёрства будет строиться вокруг экосистемы NVIDIA NVLink Fusion. NVLink Fusion представляет собой платформу на базе IP и чиплетов, которая позволяет процессорам и ускорителям сторонних производителей становиться полноценными участниками инфраструктуры NVIDIA для масштабирования вычислений в центрах обработки данных. MediaTek будет предлагать платформу NVLink Fusion своим клиентам, среди которых есть крупные заказчики ASIC, включая Google.

Это позволит им подключать собственные XPU к масштабируемой инфраструктуре NVLink Fusion с помощью фотонных или традиционных медных соединений. В состав платформы входит высокоскоростной интерфейс NVLink-C2C, предназначенный для подключения нескольких расположенных рядом XPU. Более того, эта же технология будет использоваться в будущих процессорах NVIDIA под кодовым названием Rosa. Кроме того, MediaTek предложит своим клиентам новую технологию NVIDIA NVHBM. Она предусматривает интеграцию контроллера памяти непосредственно в 3D-стек HBM, что должно заметно повысить производительность и энергоэффективность. По заявлениям NVIDIA, по HBM4E обеспечивает прирост пропускной способности в 30% по сравнению с предыдущим поколением памяти.
AMD готовит к релизу видеокарту Radeon RX 9050…
AMD, похоже, готовится выпустить самую доступную видеокарту на архитектуре RDNA 4. Собственно, первые упо…
FSR 4.1 не появится на видеокартах RDNA 3.5…
Многие гемеры положительно восприняли новость о том, что технология масштабирования FSR 4.1 появится на в…
AMD выпустит новые видеокарты в 2028 году…
Следующее поколение графических процессоров AMD Radeon на архитектуре RDNA 5, по данным отраслевых источн…
AMD выпустила FSR 4.1 для Radeon RX 7000…
Компания AMD официально запускает технологию масштабирования изображения FSR 4.1 для видеокарт серии Rade…
Технология DLSS 5 появилась в первой игре…
Технология нейронного рендеринга NVIDIA DLSS 5 может стать одним из самых спорных анонсов компании, поско…
AMD повысит цены на видеокарты сразу после NVIDIA…
По информации издания ChannelGate, AMD уведомила своих партнёров о предстоящем изменении цен на комплекты…
Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE …
Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti доступны с 8 и 16 Гбайт графической памяти типа GDDR7, построены на графич…
Valve запустит SteamOS на видеокартах NVIDIA…
Компания Valve постепенно расширяет планы по внедрению SteamOS на большее количество ПК и в перспективе н…
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8GОбзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor