AMD не планирует повышать цены на видеокарты

Рост цен на видеокарты уже практически неизбежен и продолжает ускоряться из-за серьёзного дефицита DRAM, который спровоцировал нынешний бум искусственного интеллекта. Хотя некоторые производители заявляют, что стараются взять на себя часть дополнительных расходов, связанных с подорожанием компонентов, другие довольно быстро начали повышать цены на свою продукцию, стремясь извлечь максимальную прибыль. Из-за продолжающейся нехватки памяти серьёзно пострадали готовые ПК, ноутбуки, смартфоны и видеокарты, а многие поставщики всё заметнее смещают фокус в сторону ИИ-рынка. Ранее уже публиковались материалы о том, какого повышения цен стоит ожидать от видеокарт текущего поколения NVIDIA и AMD.

NVIDIA, которая сейчас занимает сильные позиции в массовом сегменте видеокарт, по имеющейся информации, испытывает трудности с поставками GeForce RTX 5070 Ti и, вероятно, будет делать больший упор на модели с 8 ГБ видеопамяти. AMD, в свою очередь, пока не спешит подробно раскрывать свою стратегию по поставкам и ценообразованию. В интервью Gizmodo вице-президент AMD по направлению Ryzen Дэвид Макафи рассказал о текущем положении дел и некоторых планах компании. По его словам, AMD на протяжении многих лет выстраивала стратегические партнёрства со всеми крупными производителями DRAM, чтобы обеспечить необходимый объём поставок и приемлемую экономику закупок для своего графического бизнеса. Однако он подчеркнул, что в нынешних условиях компания не может уверенно прогнозировать будущее.