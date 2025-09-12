Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты

Видеокарты семейства GeForce RTX 50 становятся все популярнее, согласно статистике пользователей Steam. Также с насыщением предложений на российском рынке и курсом валют на момент начала осени цены на них стали интереснее, и собирая новую систему или обновляя уже «подуставшие» видеокарты, выбор в пользу них делают чаще. «Золотой серединой» в нем является RTX 5070 и сегодня мы рассмотрим одно из самых доступных решений Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3.

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты

Комплектация

Поставляется в двойной коробке, внешняя декоративная и внутренняя прочнее, обеспечивая жесткость при транспортировке. Внутреннее пространство заполнено пенным материалом, предотвращающим тряску. Комплект включает переходник с двух PCIe 6+2 на 12VHPWR, набор стикеров с фирменной символикой Palit.

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 комплектация

Внешний вид

Установлено охлаждение с тремя вентиляторами диаметром 90 мм. Длина кожуха системы охлаждения 292 мм. Занимает два слота расширения. Внешнее исполнение строгое.

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 внешний вид

Обратная сторона печатной платы защищена пластиковым бекплейтом. Он несет преимущественно декоративную функцию. В тыльной части есть вырезы, обеспечивающими сквозное движение воздуха от одного из вентиляторов, через радиатор.

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 внешний вид

Сама система состоит из нескольких секций, соединенных между собой никелированными медными трубками. Медная пластина соприкасается с графическим ядром и графической памятью.

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 внешний вид

Дополнительное питание на видеокарту Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 подается через разъем12VHPWR. Для работы рекомендуется источник питания от 650 Вт и выше. В комплекте есть переходник на традиционный тип коннектора. Для вывода изображения доступны три DisplayPort 2.1b и один HDMI.

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 внешний вид

В основе графический процессор NVIDIA GB205 с тактовой частотой 2325 МГц и 2512 МГц в Boost. Доступны 12 Гбайт памяти GDDR7 с шиной 192 бит. Интерфейс подключения PCIe 5.0. Полная поддержка DLSS4 и Multi Frame Generation.

Тесты в бенчмарках

Система с процессором Intel Core i9-9900KS, 32 Гбайт оперативной памяти.

TimeSpy

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в бенчмарках

Night Raid

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в бенчмарках

Steel Normad

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в бенчмарках

Solar Bay

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в бенчмарках

Тесты в играх

Wukong

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в играх

Hogwards Legacy

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в играх

Warhammer 4000 Space Marine 2

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в играх

God of war Ragnarok

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в играх

Resident Evil 4

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 тесты в играх

Итоги

Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 – сбалансированный вариант видеокарты с доступным ценником и эффективно работающей системой охлаждений. Небольшой вес кожуха позволяет эксплуатировать ее без организации дополнительного упора при монтаже в корпусе. Сама же видеокарта демонстрирует стабильный фреймрейт с выокими настройками качества до разрешения 4К включительно.
