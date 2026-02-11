ASUS выпустила урезанную GeForce RTX 5090 D V2

В ноябре прошлого года ASUS выпустила видеокарту GeForce RTX 5090 ROG MATRIX Platinum 30th Anniversary Edition с 32 ГБ памяти. Эта строго лимитированная модель, тираж которой на старте составил всего 1000 экземпляров, получила внушительный ценник в 3999 долларов за штуку. Ключевыми особенностями стали необычный дизайн, печатная плата с медными слоями толщиной около 3 унций, двойная система питания с использованием 16-контактного разъёма 12V-2x6, а также интеграция миниатюрного модуля Bosch Sensortec BMI323. И спустя несколько месяцев после официального анонса новинки на стадию предзаказа вышла версия для китайского рынка, которая во многом отличается от оригинала.

С другой стороны, несмотря на урезанные характеристики, кастомная GeForce RTX 5090 D V2 с 24 ГБ памяти по-прежнему требует серьёзных затрат, так как продаётся она за 4341 доллар (в переводе с юаней). С другой стороны, данную видеокарту покупают явно не из-за того, что она очень производительная и предлагает пользователю достаточно много видеопамяти. Нет, это эксклюзивное решение с уникальным дизайном корпуса, которое приобретается за такие безумные деньги в первую очередь в качестве уникального предмета для коллекции, а уже потом в роли видеокарты с высокой производительностью. А если речь идёт о коллекционном предмете, то цена в 4000 долларов или даже выше уже не имеет никакого значения — её всё равно купят, так как спустя пять лет она будет продаваться уже в два раза дороже.
