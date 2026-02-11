ASUS выпустила урезанную GeForce RTX 5090 D V2

С другой стороны, несмотря на урезанные характеристики, кастомная GeForce RTX 5090 D V2 с 24 ГБ памяти по-прежнему требует серьёзных затрат, так как продаётся она за 4341 доллар (в переводе с юаней). С другой стороны, данную видеокарту покупают явно не из-за того, что она очень производительная и предлагает пользователю достаточно много видеопамяти. Нет, это эксклюзивное решение с уникальным дизайном корпуса, которое приобретается за такие безумные деньги в первую очередь в качестве уникального предмета для коллекции, а уже потом в роли видеокарты с высокой производительностью. А если речь идёт о коллекционном предмете, то цена в 4000 долларов или даже выше уже не имеет никакого значения — её всё равно купят, так как спустя пять лет она будет продаваться уже в два раза дороже.