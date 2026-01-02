AMD Radeon RX 9070 впервые появилась в статистике Steam

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 впервые появились в статистике Steam Hardware Survey, однако они пока заметно уступают серии NVIDIA RTX 50. Согласно актуальной статистике, видеокарты NVIDIA на архитектуре Blackwell продолжают наращивать долю рынка, а решения «0060» по-прежнему остаются самыми популярными среди пользователей сервиса. На текущий момент пятёрку самых распространённых видеокарт у геймеров в Steam занимают RTX 3060, RTX 4060 Laptop, RTX 4060, RTX 3050 и GTX 1650. В совокупности на эти 5 моделей приходится около 27% всей доли видеокарт в Steam. Самой популярной видеокартой поколения Blackwell стала RTX 5070 с долей 3,05%.

За ней следуют RTX 5060 с 2,21%, RTX 5070 Ti с 1,94%, RTX 5060 Ti с 1,74% и RTX 5080 с 1,68%. Мобильная RTX 5060 набрала 1,14%, флагманская RTX 5090 — 0,60%, а RTX 5070 Ti Laptop — 0,36%. Такие модели, как RTX 5050 и большинство мобильных видеокарт RTX 50, в статистике пока отсутствуют, но даже с учётом этого вся линейка RTX 50 уже занимает 12,72% рынка Steam. Начало нового года также ознаменовалось первым появлением видеокарт AMD Radeon RX 9070 на архитектуре RDNA 4 в статистике Steam. В течение всего 2025 года ни одна модель серии RX 9000 не фиксировалась в опросе, однако в декабре 2025 года Radeon RX 9070 всё же появилась с долей 0,22%. Это хорошая новость для производителя, но на данный момент можно смело заявить, что NVIDIA победила в гонке текущего поколения — цифры говорят сами за себя. Хотя, конечно, AMD тоже показала неплохой результат.