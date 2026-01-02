AMD Radeon RX 9070 впервые появилась в статистике Steam

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 впервые появились в статистике Steam Hardware Survey, однако они пока заметно уступают серии NVIDIA RTX 50. Согласно актуальной статистике, видеокарты NVIDIA на архитектуре Blackwell продолжают наращивать долю рынка, а решения «0060» по-прежнему остаются самыми популярными среди пользователей сервиса. На текущий момент пятёрку самых распространённых видеокарт у геймеров в Steam занимают RTX 3060, RTX 4060 Laptop, RTX 4060, RTX 3050 и GTX 1650. В совокупности на эти 5 моделей приходится около 27% всей доли видеокарт в Steam. Самой популярной видеокартой поколения Blackwell стала RTX 5070 с долей 3,05%.

За ней следуют RTX 5060 с 2,21%, RTX 5070 Ti с 1,94%, RTX 5060 Ti с 1,74% и RTX 5080 с 1,68%. Мобильная RTX 5060 набрала 1,14%, флагманская RTX 5090 — 0,60%, а RTX 5070 Ti Laptop — 0,36%. Такие модели, как RTX 5050 и большинство мобильных видеокарт RTX 50, в статистике пока отсутствуют, но даже с учётом этого вся линейка RTX 50 уже занимает 12,72% рынка Steam. Начало нового года также ознаменовалось первым появлением видеокарт AMD Radeon RX 9070 на архитектуре RDNA 4 в статистике Steam. В течение всего 2025 года ни одна модель серии RX 9000 не фиксировалась в опросе, однако в декабре 2025 года Radeon RX 9070 всё же появилась с долей 0,22%. Это хорошая новость для производителя, но на данный момент можно смело заявить, что NVIDIA победила в гонке текущего поколения — цифры говорят сами за себя. Хотя, конечно, AMD тоже показала неплохой результат.
Менеджер Sapphire верит в нормализацию цен на ПК-рынке…
Представитель компании Sapphire не советует заниматься паническими покупками на фоне текущей ситуации с D…
RX 9070 XT вновь обошла RTX 50 по продажам…
На прошлой неделе RX 9070 XT уже обгоняла почти весь модельный ряд RTX 50 по объёму продаж, но теперь даж…
Как выбрать GPU для ИИ: сравнение A100 vs L40S vs H100…
Введение: зачем нужно сравнивать GPU для ИИ В эпоху стремительного развития искусств…
Colorful представила компактные видеокарты…
Китайский производитель ПК-комплектующих Colorful представил новую линейку видеокарт серии RTX 50 в рамка…
Видеокарта Intel Arc B370 засветилась в бенчмарке…
Интегрированная графика Intel Arc B370 прошла тестирование в FurMark и продемонстрировала заметный прирос…
OpenAI купит сотни тысяч видеокарт NVIDIA…
Компания OpenAI заключила соглашение с Amazon Web Services на сумму 38 миллиардов долларов, которое обесп…
Maxsun представила мощные видеокарты для работы с ИИ…
Maxsun представила свои новые профессиональные видеокарты Intel Arc Pro B60 Dual, которые оснащены сразу …
NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 5000 Blackwell…
Сегодня компания NVIDIA официально объявила о начале продаж новой профессиональной видеокарты RTX PRO 500…
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor