AMD сделает фокус на видеокарте RX 9070 XT

Подобно NVIDIA, компания AMD может сделать ставку лишь на часть видеокарт RDNA 4, чтобы снизить влияние высоких затрат на закупку DRAM-памяти. На практике реализовать такую стратегию непросто, однако если информация инсайдеров соответствует действительности, становится ясно, что AMD, как и NVIDIA, может сосредоточиться только на тех видеокартах, которые приносят наибольшую прибыль. Флагманская видеокарта RDNA 4, известная как Radeon RX 9070 XT, несколько месяцев не могла даже приблизиться к своей рекомендованной цене, а когда это наконец произошло, удержаться на этом уровне ей удалось недолго. Дефицит DRAM быстро привел к росту цен на все видеокарты, включая Radeon RX 9070 XT и другие модели RDNA 4.

В текущей линейке RDNA присутствуют 3 модели с 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что делает их более привлекательными на фоне других предложений. Большинство геймеров предпочитают видеокарты с большим объемом видеопамяти, однако продолжающийся кризис на рынке DRAM серьезно усложнил для производителей возможность продавать такие видеокарты по тем же ценам, что ещё несколько недель или месяцев назад. Ожидается, что NVIDIA будет отдавать приоритет видеокартам серии RTX 50 с 8 ГБ видеопамяти, а AMD сделает ставку Radeon RX 9070 XT — именно эта модель может производиться в больших объемах, тогда как её младший вариант отойдёт на второй план. Это сохранит компании AMD и продажи, и чипы памяти для центров обработки данных, которые сейчас настолько важны.