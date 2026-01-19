AMD сделает фокус на видеокарте RX 9070 XT

Подобно NVIDIA, компания AMD может сделать ставку лишь на часть видеокарт RDNA 4, чтобы снизить влияние высоких затрат на закупку DRAM-памяти. На практике реализовать такую стратегию непросто, однако если информация инсайдеров соответствует действительности, становится ясно, что AMD, как и NVIDIA, может сосредоточиться только на тех видеокартах, которые приносят наибольшую прибыль. Флагманская видеокарта RDNA 4, известная как Radeon RX 9070 XT, несколько месяцев не могла даже приблизиться к своей рекомендованной цене, а когда это наконец произошло, удержаться на этом уровне ей удалось недолго. Дефицит DRAM быстро привел к росту цен на все видеокарты, включая Radeon RX 9070 XT и другие модели RDNA 4.

В текущей линейке RDNA присутствуют 3 модели с 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что делает их более привлекательными на фоне других предложений. Большинство геймеров предпочитают видеокарты с большим объемом видеопамяти, однако продолжающийся кризис на рынке DRAM серьезно усложнил для производителей возможность продавать такие видеокарты по тем же ценам, что ещё несколько недель или месяцев назад. Ожидается, что NVIDIA будет отдавать приоритет видеокартам серии RTX 50 с 8 ГБ видеопамяти, а AMD сделает ставку Radeon RX 9070 XT — именно эта модель может производиться в больших объемах, тогда как её младший вариант отойдёт на второй план. Это сохранит компании AMD и продажи, и чипы памяти для центров обработки данных, которые сейчас настолько важны.
Менеджер Sapphire верит в нормализацию цен на ПК-рынке…
Представитель компании Sapphire не советует заниматься паническими покупками на фоне текущей ситуации с D…
NVIDIA меняет подход к рынку видеокарт…
Вокруг того, как NVIDIA будет действовать на рынке видеокарт в условиях дефицита памяти, ходит множество …
Colorful представила компактные видеокарты…
Китайский производитель ПК-комплектующих Colorful представил новую линейку видеокарт серии RTX 50 в рамка…
NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 5000 Blackwell…
Сегодня компания NVIDIA официально объявила о начале продаж новой профессиональной видеокарты RTX PRO 500…
Обзор AMD vs NVIDIA в 2025: какую видеокарту выбрать для игр…
Выбор между AMD и NVIDIA в конце 2025 года остается одним из ключевых решений при сборке или апгрейде …
Внешнюю видеокарту ASUS ROG XG Mobile оценили в $1300…
Компания ASUS пополнила ассортимент внешних графических адаптеров моделью ROG XG Mobile на базе серии GeF…
Intel готовит к релизу Arc B770 с 16 ГБ видеопамяти…
В последние месяцы вокруг флагманского графического процессора Intel Battlemage появилось множество слухо…
RX 9070 XT бъёт рекорды продаж в ритейле…
Radeon RX 9070 XT давно считается одной из лучших видеокарт среднего-флагманского класса, но её текущие п…
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокартыPalit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor