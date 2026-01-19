AMD сделает фокус на видеокарте RX 9070 XT

В текущей линейке RDNA присутствуют 3 модели с 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что делает их более привлекательными на фоне других предложений. Большинство геймеров предпочитают видеокарты с большим объемом видеопамяти, однако продолжающийся кризис на рынке DRAM серьезно усложнил для производителей возможность продавать такие видеокарты по тем же ценам, что ещё несколько недель или месяцев назад. Ожидается, что NVIDIA будет отдавать приоритет видеокартам серии RTX 50 с 8 ГБ видеопамяти, а AMD сделает ставку Radeon RX 9070 XT — именно эта модель может производиться в больших объемах, тогда как её младший вариант отойдёт на второй план. Это сохранит компании AMD и продажи, и чипы памяти для центров обработки данных, которые сейчас настолько важны.