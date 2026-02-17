MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z треснула под разгоном

Но недавно индонезийский оверклокер провёл несколько экспериментов с GeForce RTX 5090 Lightning Z — и последняя сессия с использованием того самого BIOS на 2500 Вт закончилась повреждением видеокарты — кристалл графического процессора Blackwell GB202-300-A1 буквально треснул. Несмотря на применение кастомной системы охлаждения на жидком азоте, термический шок привёл к выходу графического кристалла из строя. Предполагается, что устаревшая версия прошивки могла подать слишком высокое напряжение за короткий промежуток времени. Соответственно, стремление MSI не давать данную прошивку в руки обычных пользователей было более чем логичным — если даже в руках профессионалов чип выходит из строя, то у новичков проблемы были бы куда серьёзнее.