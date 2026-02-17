MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z треснула под разгоном

MSI активно демонстрировала GeForce RTX 5090 Lightning Z на выставке CES 2026, где в презентационных материалах упоминалась необычная версия BIOS Extreme Performance OC с заявленным лимитом мощности 2500 Вт. Тогда ходили слухи, что официальный файл был предоставлен исключительно профессиональным оверклокерам, так как обычным пользователям его применять точно не стоит. Спустя несколько недель этот XOC BIOS всё же попал в сеть — сегодня соответствующая версия появилась в базе данных VGA BIOS на TechPowerUp. При этом ещё на январской выставке в Лас-Вегасе эксперты предполагали, что для работы видеокарты в экстремальных режимах потребуется охлаждение на жидком азоте, но никто проверять максимальную мощность не стал.

Но недавно индонезийский оверклокер провёл несколько экспериментов с GeForce RTX 5090 Lightning Z — и последняя сессия с использованием того самого BIOS на 2500 Вт закончилась повреждением видеокарты — кристалл графического процессора Blackwell GB202-300-A1 буквально треснул. Несмотря на применение кастомной системы охлаждения на жидком азоте, термический шок привёл к выходу графического кристалла из строя. Предполагается, что устаревшая версия прошивки могла подать слишком высокое напряжение за короткий промежуток времени. Соответственно, стремление MSI не давать данную прошивку в руки обычных пользователей было более чем логичным — если даже в руках профессионалов чип выходит из строя, то у новичков проблемы были бы куда серьёзнее.