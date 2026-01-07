Razer выпустила специальный ПК для работы с ИИ

Razer стала очередной компанией из мира ПК-гейминга, которая решила переориентироваться на рынок искусственного интеллекта и попытаться заработать на этом направлении. Но дело не ограничилось простым добавлением модного ярлыка «AI» к существующим продуктам. Дело в том, что компания Razer представила совершенно новую рабочую станцию, изначально спроектированную для задач обучения, инференса и моделирования в сфере искусственного интеллекта. Рабочая станция под названием Razer Forge AI dev workstation получила форм-фактор стойки, который упрощает сборку плотных кластерных конфигураций из нескольких систем. Устройство поддерживает установку до 4 графических карт AMD или NVIDIA, оснащено 8 слотами для памяти DDR5 и работает на базе процессора AMD Ryzen Threadripper Pro.

Также система рассчитана на блок питания мощностью до 2000 Вт и оборудована двумя портами Ethernet 10 Гбит/сек для высокоскоростной передачи данных. Razer не раскрывает информацию о цене и сроках начала продаж, поскольку речь идёт об индивидуальном продукте, для заказа которого необходимо напрямую связаться с отделом продаж компании. Кроме того, стоит понимать, что данное устройство явно создавалось с прицелом на корпоративный сектор, где пользователи не будут заказывать по одному компьютеру в начальной конфигурации. Скорее всего, потенциальные клиенты данного устройства будут заказывать себе целые кластеры для создания мощных многоуровневых систем.