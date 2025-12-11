AMD представила видеокарту Radeon AI Pro R9700

Недавно засветившаяся линейка Radeon AI Pro R9000 уже появилась на официальном сайте AMD — теперь доступны полные характеристики обеих видеокарт. Обе видеокарты являются вариациями Radeon AI Pro R9700, которая была выпущена несколько месяцев назад. В них используется тот же кристалл NAVI 48, но в Radeon AI Pro R9600D он урезан — лишь 3072 потоковых шейдеров против 4096 у R9700S. Помимо уменьшенного числа шейдеров, R9600D получила дополнительные сокращения параметров. Главное отличие новых моделей от R9700 — отсутствие вентилятора в системе активного охлаждения. Они созданы для полностью бесшумной работы и оснащены пассивной системой охлаждения.

При этом Radeon AI Pro R9700S, несмотря на пассивный характер охлаждения, сохранила двухслотовую конструкцию и те же характеристики, что и R9700 — буст до 2920 МГц, 32 ГБ памяти GDDR6, 256-битную шину и теплопакет 300 Вт. Производительность в FP32 также осталась на уровне 47,8 ТФлопс, то есть R9700S фактически повторяет возможности R9700, отличие только в охлаждении. Radeon AI Pro R9600D получила 3072 потоковых шейдера, её разгон ограничен 2020 МГц, производительность в FP32 составляет 24,8 ТФлопс, а TDP — 150 Вт. При этом конфигурация памяти не изменилась — всё те же 32 ГБ GDDR6 20 Гбит/сек с 256-битной шиной. Естественно, это не геймерские видеокарты, а модели для энтузиастов и тех, кто планирует работать с искусственным интеллектом в локальном формате. Да и цена у этих видеокарт будет внушительная.
