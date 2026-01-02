Геймер купил ПК от Corsair, но цена возросла на 800 долларов

Похоже, что производители ПК больше не стесняются резко повышать цены на свою продукцию, и Corsair стала очередным наглядным примером. Хотя рост цен на компьютеры в последнее время уже никого не удивляет, совершенно неприемлемо отменять уже оформленный заказ без какой-либо внятной причины. Один из пользователей Reddit сообщил, что стал жертвой именно такой ситуации после того, как оформил заказ на готовую систему Corsair всего 2 дня назад. Пользователь под ником Senior_Ball_9068 рассказал, что 31 декабря заказал игровой ПК Corsair Vengeance A5100, оснащённый Ryzen 9 9900X3D, видеокартой RTX 5080, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителем объёмом 2 ТБ. Судя по опубликованному скриншоту, за заказ он заплатил 3499 долларов и получил счёт от компании. Однако позже, проверив электронную почту, он обнаружил, что Corsair отменила его заказ, не указав никакой причины.

Когда пользователь попытался оформить заказ повторно, сайт показал уже новую цену — 4299 долларов, что означает подорожание сразу на 800 долларов. Повышение стоимости более чем на 20% выглядит крайне абсурдным, даже с учётом роста цен на оперативную память и накопители. Компания Corsair как минимум должна была уведомить покупателя перед отменой заказа, но произошедшее в целом поднимает серьёзные этические вопросы о том, почему производитель не выпустил официальное предупреждение о грядущем повышении цен, как это сделали Framework и другие вендоры. Возможно, это просто сбой в системе.
