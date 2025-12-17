AMD представила новую видеокарту Radeon RX 9060 XT LP

Компания AMD продолжает выпускать видеокарты RDNA 4, ориентированные исключительно на рынок Китая. Хотя сама линейка RDNA 4 у компании пока не слишком обширная, она постепенно расширяется за счёт различных вариантов уже существующих моделей. Например, основные серии RX 9070 и RX 9060 регулярно пополняются новыми версиями вроде RX 9070 GRE и RX 9060, при этом часть из них предназначена только для Китая, а некоторые и вовсе зарезервированы для OEM-производителей. Более того, теперь компания представила ещё одну модификацию RX 9060 XT под названием Radeon RX 9060 XT LP, где LP расшифровывается как Low Power. Главное отличие заключается в сниженном TDP — на официальной странице AMD China указано значение 140 Вт, что на 20 Вт меньше, чем у обычной RX 9060 XT.

Все ключевые параметры вроде количества вычислительных блоков, объёма видеопамяти, ширины шины памяти, числа ИИ-ускорителей и прочих характеристик остались прежними. Radeon RX 9060 XT LP по-прежнему оснащается 2048 потоковыми процессорами, 16 ГБ видеопамяти GDDR6, 128-битной шиной памяти и 64 ИИ-ускорителями. Также сохранён один 8-контактный разъём питания, хотя общее энергопотребление у карты стало ниже. Однако вычислительная производительность в форматах FP8, FP16, FP32 и других точностях была слегка снижена. Данные о цене и доступности пока отсутствуют, однако ожидается, что стоимость Radeon RX 9060 XT LP будет немного ниже, чем у обычной RX 9060 XT. Это вполне логичный ход для AMD.
