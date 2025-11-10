Видеокарта RTX 5060 Ti вскоре сильно подорожает

Рост цен затронул не только обычную оперативную память DDR5 — подорожание наблюдается сразу у нескольких типов DRAM. Недавно появились сообщения, что заметно выросли цены и на видеопамять для графических процессоров, включая GDDR5 и GDDR6, и теперь это может напрямую сказаться на стоимости некоторых видеокарт. Более того, дефицит начал ощущаться и в сегменте GDDR7, применяемой в новых видеокартах серии NVIDIA Blackwell RTX 50, особенно когда речь идёт о 3-гигабитных чипах Samsung. Инсайдер утверждает, что вскоре могут начаться перебои и с поставками RTX 5060 Ti на 16 ГБ, в которой используются 2-гигабитные чипы GDDR7. Он сослался на публикацию Hardware Canucks, где говорилось о росте цен на такие же 2-гигабитные чипы, что якобы приведёт к дефициту этой модели видеокарты.

При этом остаётся неясным, почему речь идёт именно об RTX 5060 Ti, ведь другие видеокарты серии RTX 50 используют те же самые модули памяти. Хотя источник не является официальным, его прогнозы часто подтверждаются, поэтому не исключено, что в ближайшее время появятся дополнительные подтверждения. Ранее уже сообщалось, что NVIDIA намерена ограничить поставки RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти из-за слабых продаж и сосредоточиться на выпуске 16-гигабайтной версии. Эта модель продаётся по рекомендованной цене и остаётся одной из самых популярных в серии RTX 50, что естественно повышает спрос. Возможно, из-за высокого спроса и возникает дефицит, но пока что вопрос остаётся открытым.