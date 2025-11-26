RX 9070 XT бъёт рекорды продаж в ритейле

Radeon RX 9070 XT давно считается одной из лучших видеокарт среднего-флагманского класса, но её текущие продажи удивляют даже самых ярых оптимистов. Дело в том, что только за прошлую неделю RX 9070 XT у немецкого ритейлера продалась тиражом почти 925 единиц — это более чем вдвое превышает результат GeForce RTX 5070 Ti, которая не добралась даже до 400 проданных карт. Ещё неожиданнее выглядит совокупная статистика по всей линейке NVIDIA RTX 50 — всего было продано 920 экземпляров, то есть меньше, чем тираж одной RX 9070 XT. Младшая версия видеокарты, Radeon RX 9060 XT, также показала отличный результат, разойдясь тиражом 515 единиц.

В итоге две эти модели в сумме продались лучше, чем весь стек видеокарт от NVIDIA и Intel вместе взятые. На другом полюсе — RX 9070 (без XT), которая вновь оказалась проигнорирована покупателями, так как за неделю было продано менее 40 единиц. Хотя её потенциал высок, игроки явно предпочитают RTX 5070, предлагающую похожую производительность в растре, но предоставляющую преимущество в трассировке лучей. Важно понимать, что доминирование RX 9070 XT — региональное. В ряде международных ритейлеров лидерство удерживает RTX 5070. Но в крупнейших магазинах Северной Америки — Amazon и Newegg — RX 9070 XT тоже занимает первое место по продажам на момент публикации данных. Во многом это связано с ценовой политикой, которая позволила AMD выглядеть привлекательнее на фоне большинства конкурентов на рынке. Но вскоре цена может возрасти.
