RX 9070 XT бъёт рекорды продаж в ритейле

В итоге две эти модели в сумме продались лучше, чем весь стек видеокарт от NVIDIA и Intel вместе взятые. На другом полюсе — RX 9070 (без XT), которая вновь оказалась проигнорирована покупателями, так как за неделю было продано менее 40 единиц. Хотя её потенциал высок, игроки явно предпочитают RTX 5070, предлагающую похожую производительность в растре, но предоставляющую преимущество в трассировке лучей. Важно понимать, что доминирование RX 9070 XT — региональное. В ряде международных ритейлеров лидерство удерживает RTX 5070. Но в крупнейших магазинах Северной Америки — Amazon и Newegg — RX 9070 XT тоже занимает первое место по продажам на момент публикации данных. Во многом это связано с ценовой политикой, которая позволила AMD выглядеть привлекательнее на фоне большинства конкурентов на рынке. Но вскоре цена может возрасти.