Как выбрать GPU для ИИ: сравнение A100 vs L40S vs H100…

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта выбор «правильного» графического процессора (GPU) — не просто техническая деталь, а стратегическое решение, от которого зависят скорость, эффективность и даже экономическая целесообразность вашего проекта.
Представьте: вы запускаете обучение большой языковой модели, а процесс затягивается на недели вместо дней. Или развёртываете сервис инференса, но пользователи жалуются на задержки. Причина часто кроется в неподходящем GPU. Именно поэтому так важно тщательно сопоставить возможности современных решений — например, серверов с видеокартой NVIDIA A100, L40S и H100.
Сравнение этих моделей — это не соревнование «кто круче», а поиск оптимального инструмента для конкретных задач. Каждая из них представляет собой продукт своей эпохи и архитектуры, обладает уникальными сильными сторонами и наиболее эффективна в определённой нише применения.
Мощные GPU незаменимы в сценариях, где требуются интенсивные матричные операции, параллельные вычисления, работа с большими массивами данных, высокая пропускная способность для минимизации задержек при инференсе, а также энергоэффективность для снижения затрат на инфраструктуру.
На практике такие видеокарты в составе серверов с видеокартой активно задействуют для:
При выборе GPU стоит ориентироваться не на маркетинговые цифры, а на соответствие вашим конкретным задачам. Важно заранее ответить на ряд ключевых вопросов: какой объём данных вы планируете обрабатывать, нужна ли вам минимальная задержка (latency) или максимальная пропускная способность (throughput), каковы бюджет и ограничения по энергопотреблению, планируете ли вы масштабирование в будущем.
Этот параметр определяет максимальный размер модели и batch size, с которыми может работать сервер с видеокартой. Для современных LLM критически важно иметь достаточно видеопамяти: конфигурация на 40 ГБ подойдёт для малых и средних моделей, тогда как 80 ГБ и более необходимы для крупных трансформеров.
Чем выше пропускная способность (в ГБ/с), тем быстрее данные поступают в вычислительные ядра. Это особенно критично при обучении с большими batch size и при работе с высокоразрешёнными изображениями. Сервер с видеокартой, обладающей высокой пропускной способностью, существенно сокращает время обработки.
CUDA‑ядра отвечают за общую вычислительную мощность GPU. Большее количество таких ядер позволяет эффективнее распределять нагрузку и параллельно выполнять множество операций, что напрямую влияет на скорость обучения и инференса.
Тензорные ядра — специализированные блоки, оптимизированные для матричных операций в задачах ИИ. Они поддерживают различные форматы вычислений (FP16, FP8, INT8), что позволяет ускорять инференс и обучение. Чем больше тензорных ядер, тем выше потенциальная производительность в ИИ‑нагрузках.
Выбор типа памяти влияет на баланс между производительностью и стоимостью. Так, память HBM2e (как в A100 и H100) обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку, что идеально для интенсивных вычислений. В то же время GDDR6 (как в L40S) предлагает более доступное решение с несколько меньшей пропускной способностью, подходящее для ряда средненагруженных сценариев.
Технология MIG позволяет разделить один физический GPU на несколько независимых виртуальных экземпляров — до семи в некоторых моделях. Это полезно для мультитенантных сред, где нужно изолировать ресурсы для разных пользователей или задач, а также для параллельного тестирования нескольких моделей на одном сервере с видеокартой.
Показатель TDP (в Вт) отражает количество тепла, которое выделяет GPU при максимальной нагрузке. Чем выше TDP, тем дороже обходится охлаждение и электроэнергия. При выборе сервера с видеокартой важно учитывать как прямые затраты на инфраструктуру, так и возможные ограничения по теплоотводу в вашем дата‑центре.
Разные задачи требуют поддержки различных форматов точности:
Transformer Engine — это специализированный аппаратный блок, ускоряющий обучение трансформерных моделей. Он динамически переключает точность вычислений (например, между FP8 и FP16), оптимизирует градиенты и тем самым сокращает время обучения больших языковых моделей. Наличие такого движка критично для проектов, ориентированных на LLM.
A100 остаётся актуальным решением эпохи Ampere для широкого круга ИИ‑задач. Эта видеокарта часто используется в серверах с видеокартой для обучения и инференса средних и крупных моделей.
A100 предлагается в двух вариантах: с 40 ГБ и 80 ГБ памяти HBM2e. Версия на 80 ГБ обеспечивает удвоенную пропускную способность, что делает её предпочтительной для работы с объёмными датасетами.
Благодаря поддержке MIG, один GPU A100 можно разделить до семи независимых экземпляров. Это позволяет эффективно изолировать ресурсы, повышать плотность развёртывания и ускорять инференс в мультитенантных средах.
A100 хорошо подходит для:
L40S представляет собой сбалансированное решение на базе архитектуры Ada Lovelace, оптимизированное для медиазадач и инференса. Серверы с видеокартой L40S часто выбирают за сочетание производительности и стоимости.
L40S оснащён 48 ГБ памяти GDDR6 с поддержкой коррекции ошибок (ECC), что повышает надёжность при длительной работе с большими наборами данных.
Видеокарта включает тензорные ядра четвёртого поколения, ускоряющие вычисления в форматах FP8 и INT8, а также RT‑ядра для аппаратной поддержки трассировки лучей. Это делает её эффективной для генеративных моделей и задач, связанных с графикой.
Transformer Engine в L40S динамически выбирает оптимальный формат чисел (FP8, FP16, FP32), что позволяет ускорять обработку данных до двух раз по сравнению с решениями без такой оптимизации.
L40S хорошо справляется с:
H100 — флагманское решение на архитектуре Hopper, созданное для самых требовательных ИИ‑задач. Серверы с видеокартой H100 используют там, где нужна максимальная производительность и масштабируемость.
H100 предлагает 80 ГБ памяти HBM3 с пропускной способностью до 3 ТБ/с. Это обеспечивает рекордную скорость передачи данных и позволяет работать с крупнейшими моделями и датасетами.
Такое количество тензорных ядер поддерживает вычисления в форматах FP8, FP64 и TF32, а также ускоряет обработку разрежённых данных. В результате H100 демонстрирует вчетверо более высокую скорость обучения ИИ по сравнению с A100.
H100 выпускается в двух исполнениях:
H100 эффективно обрабатывает разрежённые матрицы, ускоряя соответствующие вычисления до четырёх раз. Это особенно важно для задач компьютерного зрения и больших трансформеров.
Параметр
NVIDIA A100
NVIDIA L40S
NVIDIA H100
Архитектура
Ampere
Ada Lovelace
Hopper
CUDA ядра
6 912
18 176
14 592
Тензорные ядра
432
568
456
Тип памяти
HBM2e
GDDR6
HBM3
Объём памяти
40/80 ГБ
48 ГБ
80 ГБ
Пропускная способность
1 555 ГБ/с (80 ГБ)
864 ГБ/с
3 000 ГБ/с
Поддержка MIG
Да (до 7)
Нет
Да (до 7)
Энергопотребление (TDP)
400 Вт
350 Вт
700 Вт
Оптимальные сценарии
Обучение средних моделей, инференс
Медиа, инференс, LLM
Крупные LLM, научные вычисления